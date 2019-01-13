林佳龍人馬進交通部！前台中建設局長黃玉霖出任政次、王國材留任

▲在前台中市長林佳龍（左）接任交通部長後，前台中市建設局局長黃玉霖（右）也確認出任交部政務次長。（圖／翻攝自台中市建設局網站）

記者賴文萱／台北報導

行政院長蘇貞昌新內閣人事正式公布，交通部長由前台中市長林佳龍出任，在新曝光的名單中，前台中市建設局長黃玉霖也確定出任交通部政務次長。另外，交通部代理部長王國材則將回歸留任政務次長，協助林部長了解交通部業務。

前台中市長林佳龍日前在臉書公開表示，任後對台灣的使命感和責任感反而與日俱增，感謝總統蔡英文和蘇貞昌邀請出任行政院交通部長一職，他將選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力。

在13日公布的完整內閣名單中，過去在林佳龍擔任市長期間，擔任台中市建設局局長的黃玉霖也確定跟進交通部，出任政務次長一職。據了解，在林確認出任交通部長後，便向蘇貞昌建議，希望由黃出任政務次長，並獲同意。

▲前台中市建設局局長黃玉霖。（圖／翻攝自台中市建設局網站）

黃玉霖，1963年生，學歷為加州大學柏克萊分校土木工程碩士、博士，過去經歷包含國立交通大學土木工程系教授、台中市政府建設局長、行政院經濟建設委員會顧問。

▲交通部代理部長王國材回歸擔任政務次長一職。（圖／記者林敬旻攝）

另外，先前被視為交長熱門人選之一的交通部代理次長王國材，也確定會回歸留任政務次長，後續將繼續打拼，協助林部長了解交通部業務。

過去交通部次長會依照個人專長分配業務督導項目，過去王國材負責督導軌道建設，前政次張政源掌管觀光、軌道營運，常務次長祁文中則負責海運、公路。