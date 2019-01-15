「一生牽制你一人」！柯文哲坦言跟王世堅的關係：就像賴清德、謝龍介

記者陳家祥／台北報導

前行政院長賴清德過去擔任台南市長常與國民黨議員謝龍介唇槍舌戰，你來我往，謝龍介甚至對賴清德喊話一生只監督你一人，而現在這個套路彷彿也在台北市長柯文哲與台北市議員王世堅身上看到。柯文哲15日表示，「其實不管你愛一個人恨一個人，其實你一生就被那一個人牽制住」，直言王世堅就是一直在消費他，也是打知名度的方法。

外交部長吳釗燮機要「口譯哥」趙怡翔，傳出將被派任駐美代表處政治組組長後引起外界批評，向來砲火猛烈的王世堅也質疑吳釗燮，派任錯了就是錯了，要他「踹共」，昨更嗆趙怡翔，以他的算法，自己辦公室的助理實領只剩下3千元，「不要跟台北市市長柯文哲一樣，得了便宜還賣乖。」

對於自己又被王世堅提起，柯文哲15日受訪時說，這就是這樣，「其實不管你愛一個人恨一個人，其實你一生就被那一個人牽制住」；柯直言，王世堅只是一直在消費他。媒體追問，與王的關係是否像謝龍介、賴清德？柯說，「差不多、差不多吧，啊這就是…常常就是…其實這也是打知名度的方法。」

對於趙怡翔要接任駐美代表處政治組組長，外界批評排山倒雨而來，日前他在臉書發文澄清自己的薪水並非像外界所講30萬，扣除美國必要的保險、稅金，外交部所發的租金也僅能貼補部分房租，自己還要貼補當地房租及其他外派衍生出的花費後，大概實領是15萬左右。但貼文一出卻引起反效果，被網友罵得更兇。

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