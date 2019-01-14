痛心肉圓爸家暴　陳思宇找王薇君當顧問「一定要修法」

▲陳思宇14日到社子國小發爆米花。（圖／陳思宇辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

肉圓爸家暴事件讓全台民眾憤怒，「柯家軍」立委候選人陳思宇14日受訪時表示看到新聞很痛心，這次她也特別前往拜會兒童權益促進協會理事長王薇君，並邀請對方擔任兒少政策顧問，這周就會提出相關政見內容。

陳思宇受訪時表示，她看到肉圓爸家暴事件非常痛心，「痛心是現有法治、法律有一些積極度不夠的內容，讓鄉民必須用暴力的方式聲張正義，這幾天請益王薇君姑姑，希望爭取她擔任這一塊的顧問。」

針對兒少福利政見，陳思宇說，這一周就會提出相關政見，盼日後進入國會能參與修法讓法律更健全。對於鄉民不滿現任立委面對家暴發生無所作為，陳思宇表示，她是這次候選人中的唯一女性，不管是感情上或具體推動，都必須要多聽專業，盼能透過修法讓暴力循環少一點，「台灣是第一個實行家暴法的國家，不是單純告訴大家我們要怎麼做，而是要具體落實」。

特別找來長期關心兒童權益的王薇君當兒少政策顧問，陳思宇也在臉書發文，內文寫道，「台灣是亞洲第一個實行家暴法的國家，有多少前輩為了保障兒少在努力。各種不幸事件發生時，各單位的橫向聯繫是否全面且系統化？有太多的孩子與婦女在忍受著，等待著，需要一起更努力讓我們的世界更有溫暖、更有溫度。」陳思宇強調，希望喚起社會大眾對於兒童與婦女權益的重視，「以前的立委不做的，思宇來做！」

拚立委補選跑行程，陳思宇近期常到國小發爆米花接觸家長與小朋友，14日到社子國小也受到小學生熱情歡迎。談及今天釋出台北市長柯文哲、柯媽替自己電話拉票的影片，陳思宇透露這一兩個星期會邀請柯媽陪自己到市場買票掃街，相信能在市長、柯媽加持下替自己拉抬聲勢。