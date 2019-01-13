口譯哥上任政治組長一周　駐美代表高碩泰讚趙怡翔：高度專業





▲駐美代表高碩泰。（圖／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排31歲「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，由於他以8職等破格接任12職等的位置，加上實領月薪近15萬元左右，引發外界質疑與熱議。不過，趙怡翔才剛上任政治組長一周的時間，隨即也得到駐美代表高碩泰的稱讚，認為他的專業和態度值得肯定。

駐美代表處於美東時間12日發出新聞稿，內容談及台北市長柯文哲訪美、「口譯哥」趙怡翔上任事宜。高碩泰特別提到，政治組組長趙怡翔才剛上任一周，他本人和眷屬都還沒安頓妥當，就全力投入工作，發揮出高度專業和敬業的態度，充分融入駐美代表處團隊中，值得肯定。

駐美代表處也表示，包括趙怡翔在內，駐美代表處的所有人，都會依據其專長和強項，在各自職責範圍中充分發揮、做出貢獻，並且凝聚團隊精神，不負政府和國人的付託。

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

此外，吳釗燮也於台灣時間13日為口譯哥背書，吳釗燮受訪時強調，趙擔任他的辦公室主任期間，不僅工作能力被驗證過，連他國代表處的人都對他讚譽有加，「趙怡翔是協助我工作最重要的人」，「我在忙時，外館正、副代表只要找到趙怡翔，就可以解決所有問題」。

吳釗燮指出，外交部以一等諮議聘用趙怡翔駐美，敘薪比照九職等，也因此趙的本俸5800加上地域加給1200共為7000美元（約台幣21萬），房屋補助2100美元（約台幣6萬元），而因趙怡翔的身分是聘用，不能領眷屬補助、子女教育補助，也沒有考績獎金、不休假加班費，「所領薪水並沒有比同等外交官多」。趙怡翔的薪水雖談不上縮衣節食，但也不是奢華，且薪水全部依照規定，「沒有因為他叫趙怡翔，就領比較多」。

▼吳釗燮、口譯哥。（合成圖／ETtoday攝影中心）

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