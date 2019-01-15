賴清德拋閣員兼立委議題　柯文哲：雙首長制也怪怪的

記者陳家祥／台北報導

前行政院長賴清德日前在院長交接典禮中，拋出憲政改革等三議題，認為國會議員也應該要考慮兼任或擔任內閣部會首長，減少立法與行政落差。對此，台北市長柯文哲認為，「到底是我們要內閣制還是總統制，如果雙首長制到底要怎麼做？目前這實在很怪，因為就是總統有權無責」；他表示，目前雙首長制還是怪怪的，從2000年到現在證明，雙首長制在運作上會讓國家沒有效率。

賴清德發表卸任談話時表示，憲政改革的範圍非常廣，單就憲政體制而言，不論未來要走總統制、內閣制或雙首長制，即便是要維護雙首長制的精神，國會議員也應考慮兼任或擔任內閣部會首長。

柯文哲15日被問及此問題時表示，要問他這種題目應該要去問林濁水，「這就是到底是我們要內閣制還是總統制，如果雙首長制到底要怎麼做？目前這實在很怪，因為就是總統有權無責。」

至於立委兼閣員是否會有立法權監督行政權上的問題？柯文哲說，這就是憲政問題，「因為使用內閣制的國家很多，其實全世界使用總統制的國家反而不多」；柯說，問題是中華文化、華人的歷史，其實比較傾向總統制，「這就是討論的題目，你要總統制那乾脆就...我們這種雙首長制還是怪怪的，因為事實上從2000年到現在正明說，目前的雙首長制在運作上是會讓國家沒有效率。」

而總統或內閣制哪個適合台灣？柯文哲說，其實這樣，這叫沒有對錯只有適合不適合，「這適合是看時空環境，不一樣也會不一樣。」

▲柯文哲。（資料照／記者張榮恩攝）