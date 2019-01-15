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親子

肉圓沒加辣翻版！綠玫瑰回憶：「媽媽白飯添太多就被揍」

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「肉圓沒加辣就家暴？這也太荒謬了吧！是不是媽媽想離婚，刻意設下的騙局啊？」沒親身經歷過的人，總是可以說著無關痛癢的風涼話。

對家暴受害者來說，一點點的風吹草動，就算不是因為自己而引起，都有可能引起加害人的不悅及暴打，乍聽之下，這只是一個沒加辣的故事，但對那個家庭成員來說，那對憤怒的眼神，就是響起的喪鐘。

約莫我小學二年級的時候，多次被暴打離家的母親，才剛回家沒兩天，在煮好飯之後，吆喝大家上桌用餐，當她把一碗滿滿的飯添好遞給我時，我說：「媽，太多了，我只要吃半碗～」下一秒，父親就把整碗飯砸向母親，並追著她狂揍，留下我跟妹妹呆滯著，若說「肉圓沒加辣」就可以打妻小，那父親的版本就是「白飯添太多」了。

這些控制狂，在打完妻小以後，總呈現著各種流涕懺悔，裝傻說自己千不對萬不對：「不知道為什麼會這樣？」不然就是「都是因為你們怎樣怎樣，我才會忍不住動手」最後再來一句萬年台詞：「我是很愛你們的，世界上沒有第二個像我這樣奉獻的人。」戲劇張力無窮！

但，這些迷湯的核心，可不是真正的反省，他們唯一的目的，只有「留下眼前這個人！」因為，找尋下一個穩定、可發洩怒氣的關係並不容易，所以軟硬兼施，滿足自己的權威感、控制慾。

所以，這肉圓沒加辣事件的爸爸，並非單純為了有沒有辣椒而發火，他發火動手的原因，是主觀認定兒子不聽話、漫不經心，甚至放大成兒子正在挑戰他家中的地位，所以才沒有替那碗肉圓加辣，這在外人看來，是多麼小的事情，但這種小事就打擊了他的脆弱的自尊，使他惱羞成怒。

自卑與自戀，常常僅有一線之隔，雖然這可能是一種精神疾病導致的情緒失控，但，女人吶，離開吧！千萬不要因此心軟、對他同情，這些人再犯的機率可說是99.99%，別用自己的性命，跟小孩的未來賭那一滴滴的可能。

延伸閱讀＞焦糖綠玫瑰走過創傷的家暴史

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,家庭,婚姻,家暴,家庭暴力,真實事件

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