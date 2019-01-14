　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「屁股三道瘀痕」肉圓家暴　媽媽首發聲明！淚訴孩子曾想死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲快訊／「屁股三道瘀痕」肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲肉圓媽首發聲明，透露丈夫家暴早已不是第一次，還曾用鐵棍教訓孩子。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者柯沛辰／新北報導

新北蘆洲42歲林男因為「肉圓沒加辣」對妻小動粗，引發社會各界關注。對此，李姓妻子14日發聲明表示，丈夫已經不是第一次施暴，她雖曾勸對方就醫，但始終被拒絕。她透露，孩子過去曾哭訴「很想死掉」，她心如刀割，但之所以未能阻止丈夫施暴，「原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘」，所以這些日子來她忍痛蒐證，只求早日離開丈夫，有一個安心生活的環境。

聲明全文如下：

首先要謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。

但是為了孩子我必須勇敢站出保護他，孩子長期處在暴力之下，在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！當媽媽的聽到這樣，真的心如刀割，所以當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，我花了好多的心力在修復他受傷的心靈。

2016年底，當時家裡裝潢，我們暫住婆家，那時他也一度失控，抓著孩子的領子讓他腳離開地面，當時我制止他，於是他便用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

我事先先跟婆婆溝通，我想好好正視處理我們的婚姻，也請她先不要太急又不了了之，當時婆婆也答應我。於是那晚我和先生談了很久，我說我們可以一起去就醫一起去看心理諮商，我不希望我們之間最後發生不可挽回的遺憾。他說他沒有辦法控制自己的情緒，但也不可能會去看醫生。

當時我們最後的結論是暫時分開來住，他留在婆家、我和兒子回蘆洲住，但過了幾天他卻跑回家，理由是說我婆婆要他回來幫忙整理，而且依然是不願意就醫。我很害怕，很害怕他越來越嚴重，害怕那天真的會有不可挽回的事發生！

2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對、雖然爸爸說不會痛，但媽媽我的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘，所以我之前不敢出聲阻止，因為我怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行搜證！

如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活，讓孩子好好的成長！

ET快訊
即／「屁股三道瘀痕」肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死
山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」火燒仍緊咬　網：別捏碎會很慘
沈玉琳老婆「胸部有硬塊」按了會痛！醫疑罹乳癌…當場崩潰

關鍵字：肉圓,家暴,辣椒,肉圓沒加辣

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

肉圓惡爸被打到送醫！鄉民遞「一根辣椒」賞巴掌　私刑畫面曝光

快訊／肉圓惡爸拒道歉「藏身處曝光」！家人搶記者手機嗆：我們有肖像權

快訊／桃園「西濱公路」爆連環車禍　1名駕駛受困、重傷昏迷

快訊／板橋新海路傳槍響　一人遭毆打擄走

快訊／中油林園廠跳機噴火！火光沖破3層樓　居民傻眼

快訊／「屁股三道瘀痕」肉圓家暴　媽媽首發聲明！淚訴孩子曾想死

防止洩密！工研院開第一槍　全面禁用華為產品

前導救護車非常態勤務　國道警：有急迫性才會派車

賣跛腳馬？　「馬術天后」葉繡華喊冤：我是馬術教練不是獸醫

大貨車山路「逆向+超車」險擦撞　網怒：別人的命就不是命？

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

快訊／桃園「西濱公路」爆連環車禍　1名駕駛受困、重傷昏迷

快訊／板橋新海路傳槍響　一人遭毆打擄走

快訊／中油林園廠跳機噴火！火光沖破3層樓　居民傻眼

快訊／「屁股三道瘀痕」肉圓家暴　媽媽首發聲明！淚訴孩子曾想死

防止洩密！工研院開第一槍　全面禁用華為產品

前導救護車非常態勤務　國道警：有急迫性才會派車

賣跛腳馬？　「馬術天后」葉繡華喊冤：我是馬術教練不是獸醫

大貨車山路「逆向+超車」險擦撞　網怒：別人的命就不是命？

警校一名教職員跑操場「沒了呼吸心跳」　送萬芳醫院急救

老公帶小三遊山玩水還拍口交照　人妻「世界一片黑暗」

快訊／桃園「西濱公路」爆連環車禍　1名駕駛受困、重傷昏迷

造反時機過了　謝龍介：2020賴清德任蔡英文副手

追「韓流」者成大事！　創業失敗三次翻身變年收1.6億大老闆

夜尿、頻尿非正常老化！　95歲「雙腎水腫」險整組壞掉

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

社會熱門新聞

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者..

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警..

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社..

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子..

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒..

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記..

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是..

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可..

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場..

肉圓惡爸月給老婆7萬出國　傳妻..

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑..

更多熱門

相關新聞

肉圓惡爸暴打妻兒！醫：4種人易家暴

蘆洲一名爸爸因「肉圓沒加辣」對妻兒動粗，引發眾怒，讓人再度意識到家暴防治的重要性。對此，精神科醫師指出，根據臨床經驗統計，「酗酒、控制欲強、自戀、病態人格」最容易出現家暴傾向，其中又以酗酒佔最大宗，而像該案件的肢體家暴，有9成都是男性。

肉圓爸遭鄉民暴打　朱學恒：私刑是危機

以管窺豹：家暴事件背後的社會真實

警貼身接送肉圓爸！31名警力戒備防私刑正義

肉圓惡爸是小開　鄰常聽到妻兒哭喊

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是我們的家事

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面