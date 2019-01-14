「肉圓惡爸」痛毆妻兒！蔡英文說話了　臉書提出關鍵2點

記者趙蔡州／綜合報導

蘆洲一名42歲歲林姓爸爸，因為兒子幫買「肉圓沒加辣」，就對妻兒動粗引發眾怒，使社會上再度意識到家暴防治的重要性。對此，蔡英文總統14日晚間就在臉書化身「蔡教授」，提出2個關鍵防制家庭暴力，鼓勵民眾每個人都可以幫忙，要發揮「雞婆精神」勇於通報，這樣就能讓每一位孩子多一份保障。

蔡英文總統在臉書發文表示，「今天蔡教授有2件事情要跟大家說！」首先是根據衛福部統計，大部分的家暴通報仍來自警方跟醫院，而不是113保護專線。「我要請大家捨棄，『別人家的事情不要管』，這種錯誤觀念。」如果大家能注意身邊孩子的痛苦跟異樣，或發現疑似家暴、疏忽及虐待的狀況，立刻就要打113通報。多一份「雞婆精神」，就多一個孩子可以得到幫助。

▲針對「肉圓惡爸」虐童的事件，蔡英文14日晚間也發文討論。（圖／記者陳豐德攝）

接著「蔡教授」也說，政府正在積極強化社會安全網，光是去年就增設了14處的區域社福服務中心，中心總數達到了134處，「我知道通報案量很多，社會安全網的夥伴真的很辛苦。」但未來會建立更多社福中心，目標是每15萬－20萬人就有一個社福中心，去年也增加326位社工，「我們還要繼續聘用足夠的社工人員。一起保護孩子，因為每個孩子都很重要。」

蔡英文最後總結說，每個孩子都是寶貝，怎麼能用暴力對待。正義感很好，可是執法工作還是讓專業的警察來。我們每個人都可以幫忙，因為我們要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報。她也強調說，政府的資源有限，所以拜託大家當政府的眼耳，「讓我們把需要幫助的兒童及少年，還有他們的家庭，納入社會安全網來好好保護。」