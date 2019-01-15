老夫妻開車撞野鹿...超硬鹿角「插進割開車頂」！牠慘遭卡喉身亡

▲美國老夫妻撞死野鹿。（圖／翻攝自臉書／The Hunting Public）

國際中心／綜合報導

美國的公路常建在幾乎沒有人煙的荒郊野外，因此有野生動物出沒也並非奇怪的事，卻因此常釀意外。日前德州就發生一起事故，一對老夫妻開車的時候直接撞上一頭雄鹿，結果在高速撞擊下，鹿角直接把車頂「撞開」，野鹿當場血流如注慘死。

臉書粉專「The Hunting Public」PO出這起可怕車禍的照片，內容指出，一對來自紐約的老夫妻開車在德州聖安東尼奧（San Antonio）的公路上，結果左側衝出一隻體型巨大的野鹿，直接撞上。照片中可以看到，車子前面的擋風玻璃整個破掉脫落，而且鹿角插進車內，老夫婦只差幾公分就很有可能沒命。

但是被撞到的野鹿就沒那麼幸運了，牠的鹿角直接插到車子裡面，力道之大把車頂直接像開罐器般掀開，但牠也因此被脖子被夾在車頂和車子中間，脖子被割開，明顯已經沒有生命跡象，而老夫妻的車內到處都是鹿毛與鹿血，所幸兩人並無大礙。

「The Hunting Public」貼出這張照片之後，有許多網友分享曾有過類似經驗，「鹿角的確是非常的硬」、「我也遇過類似狀態，幸好沒受傷」、「這真是太嚇人了」、「開心駕駛們沒事，但為這隻鹿感到遺憾」。