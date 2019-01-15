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川普酸民主黨「週末跑去度假」！再籲給錢蓋牆：別只想選舉

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透社）

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國政府關門已經24天，部分聯邦部門持續關閉，美國總統川普14日再度重申，共和黨想要邊境安全的立場完全沒變，但不打算藉由宣布緊急狀態蓋圍牆。另外，他再次把政府關閉的罪過怪給民主黨，並暗酸民主黨人只為了選票，不在意邊界安全。

川普在當地時間14日上午離開白宮，前往路易斯安那州參加美國農業事務聯合會成立百年的慶祝活動，離開前他接受記者訪問時提到，美國邊境正面臨安全危機與人道危機，解決這些問題是他的首要考量，立場堅定而不會退縮。

他同時拒絕同黨議員葛蘭姆（Lindsey Graham）所提的先恢復政府運作的建議，我希望可以解決這件事，而不是只有延期而已。」

川普持續把不給預算通過蓋圍牆、政府關門等問題怪到民主黨的頭上，他在推特上提到，「我整個周末都在等待，民主黨必須現在開始工作，邊境必須得到保障」、「政府關閉第24天，結果民主黨的人在波多黎各度假」。川普批評，民主黨人心中只顧著選舉，不管國家安全，「因為他們知道會輸掉總統大選」。

有些共和黨議員也呼籲川普宣布緊急狀態來解決問題，但川普在14日明確指出，「我有權利這麼做，但我並沒有想要宣布國家緊急狀態」。

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關鍵字：川普,聯邦政府關閉,美墨圍牆,邊界,民主黨,北美要聞

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