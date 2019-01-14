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社會 社會焦點 保障人權

正妹付現買保時捷！　霸氣再賣→換「1萬個便當」濟助弱勢

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突發中心／台北報導

一名陳姓正妹10日下午1時許開著保時捷Cayman987跑車，行經北宜公路26.6K處時翻車，沒想到跑車幾乎全毀，但幸運的是人僅受輕傷。她出院後馬上現金付款買了一輛二手保時捷，不過因被酸民嘲諷開車技術差，已經將新購入的車賣掉了，未來打算用這筆錢發1萬個便當濟助弱勢。

▲▼保時捷正妹駕駛曝光，表示自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲保時捷正妹駕駛曝光，表示自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

回憶當時狀況，陳姓正妹（26歲）仍心有餘悸，「翻車當下覺得好像要死了，人生跑馬燈都出來了！」當時她開著保時捷Cayman987跑車，載女性朋友從新店要到宜蘭遊玩，行經事故路段於過彎時不知為何撞上小山丘，導致車體失控自撞山壁，還在半空中翻滾三圈，最後愛車180度仰倒路邊，車體幾乎全毀，奇蹟的是女駕駛只有手部擦傷，蕭姓好友則頭部輕傷，2人都無大礙。

時隔一日陳女立即又再買了一輛保時捷Boxster，還全額付現在臉書曬照，引起相當大的關注。她說，「一早立馬現金全額付現！再買一台新的保時捷，這次我都開時速20就好！無傷可能是每個月都有搭台鐵環島，發便當給遊民做善事吧。」

▲▼保時捷正妹駕駛曝光，表示自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲陳姓正妹平常就會發放便當、濟助弱勢。

不料卻遭酸民嘲諷開車技術差，對此她回應，「行的正，坐的端！說真的我就是一個小人物，我開什麼車、我什麼背景也不重要，我也是被家人罵了一頓。」陳女接受《蘋果日報》訪問表示，目前已經將買來的新車賣掉，之後都儘量搭火車代步，以來支持國家建設，同時把這筆錢再次搭車環島發放1萬個便當濟助弱勢。

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關鍵字：保時捷,正妹,北宜,車禍,跑車

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