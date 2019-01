川普警告土耳其「攻擊庫德族會重創經濟」　CNN：是嚴重的威脅

▲ 川普表示,是時候把美國軍隊帶回家、停止無盡的戰爭了。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國總統川普13日在推特上警告土耳其,如果向庫德族部隊發動攻擊,美國可能會「重創土耳其經濟」。CNN指出,川普這番話是對合作打擊IS的盟友的一項嚴重威脅。川普去年12月突然宣布撤軍敘利亞,讓一同圍剿「伊斯蘭國」(IS)的盟友庫德族人民保衛軍(YPG)和敘利亞民主力量(SDF)頓時失去靠山。

川普在推文中表示,「開始在敘利亞進行遲來的撤軍行動,同時從很多方向用力打擊所剩不多的IS「哈里發國」(caliphate)勢力。如果他們重新崛起,我們將再次從附近的基地進攻。如果他們襲擊庫爾德人,將在經濟上摧毀土耳其。」他補充說,「同樣地,不希望庫德族挑釁土耳其。」《紐時》指出,庫爾德民兵被土耳其視為危險的叛亂分子,美方則認為他們是幫助打擊IS的夥伴。

▼ 敘利亞庫德族人民保衛軍(YPG)。(圖/路透社)

▼ 土耳其總統艾爾段(Recep Erdoğan)。(圖/路透社)



川普補充說,俄羅斯、伊朗及敘利亞長期以來,是美國摧毀敘利亞IS政策的最大受益者,「我們也從中受益,但現在是時候把我們的軍隊帶回家了。停止無盡的戰爭!」川普在貼文中建議,可以設立30公里的「安全區」。不過他沒有詳述由誰來設立,也沒提及地點。

美國與土耳其為了庫德族的處境而關係緊張,YPG上月28日轉向敘國總統阿薩德(Bassel al-Assad)政權尋求保護,以抵抗鄰國土耳其的威脅,讓華府部分官員相當震驚。美方為了消除盟友疑慮,派出國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)迅速訪問中東,試圖讓YPG放心、繼續對抗IS勢力。

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!