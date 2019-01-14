警查「觀宏專案」　查獲越南妹專程來台賣淫

▲台南市警五分局「觀宏專案」查緝小組，查獲持有觀光簽證來台的越南籍女子，涉嫌非法從事性交易，現場查扣數十枚保險套、潤滑液及犯罪不法所得等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局「觀宏專案」查緝小組，利用擴大臨檢時機執行外籍人士非法活動臨檢查察，查獲持有觀光簽證來台的越南籍女子，涉嫌非法從事性交易，現場查扣數十枚保險套、潤滑液及犯罪不法所得等證物。

該名越南籍女子坦承她剛於1月初入境即從事不法，警方偵訊後依違反入出國及移民法、社會秩序維護法，移送移民署台南市專勤隊辦理。

台南市警五分局分局長陳錦文，特別重視治安工作， 因應「觀宏專案」模式入台犯罪及越南籍旅客持續在台脫逃，以及外籍觀光客及外籍移工在台逾期或從事非法活動情事，警五分局於擴大臨檢，針對轄內越南籍人士易聚集或從事非法工作等處所，包括旅宿業、舞廳及越南養生館等場所，全面清查「觀宏專案」等外籍不法人士。

警方表示，鑑於本次「觀宏專案」失聯旅客約有半數尚未緝獲到案，而外籍人士逾期停居留及在台犯罪問題，亦影響社會治安與民眾觀感甚鉅，因此警五分局將針對轄內外國人違法、違規情事加強取締，並鼓勵社會大眾針對外來人口在台從事非法活動，積極向警方檢舉通報，以淨化轄區治安環境，促進市民福祉！