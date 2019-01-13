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台南北極殿踏火信眾跌倒　神轎摔落炭火24人燙傷

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記者林悅／台南報導

台南市南區鹽埕地區北極殿，舉辦12年1度的七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮踏火儀式，有信眾抬轎踏火時不慎跌倒，導致其他抬轎踏火信徒連環摔在炭火上，此意外約造成24人燙傷，16人送醫，所幸多是腳底板燙傷起泡，傷勢不嚴重。

▲台南市南區鹽埕地區北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮踏火儀式，發生信眾抬轎踏火時不傎跌倒受傷事件，所幸多是腳底板燙傷起泡，傷勢不嚴重。（圖／翻攝自鹽埕北極殿臭豆腐）

▲台南市南區鹽埕地區北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮踏火儀式，發生信眾抬轎踏火時不傎跌倒受傷事件，所幸多是腳底板燙傷起泡，傷勢不嚴重。（圖／翻攝自鹽埕北極殿臭豆腐，下同）

▲台南市南區鹽埕地區北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮踏火儀式，發生信眾抬轎踏火時不傎跌倒受傷事件，所幸多是腳底板燙傷起泡，傷勢不嚴重。（圖／翻攝自鹽埕北極殿臭豆腐）

台南市南區鹽埕地區北極殿，舉辦12年1度的七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮過火儀式，是由信眾抬神轎快速衝過地上的炭火，踏火安座儀式是也相當獨特的儀式，吸引眾多信眾圍觀。

▲台南市南區鹽埕地區北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮踏火儀式，發生信眾抬轎踏火時不傎跌倒受傷事件，所幸多是腳底板燙傷起泡，傷勢不嚴重。（圖／翻攝自鹽埕北極殿臭豆腐）

但12日深的踏水儀式過程中，卻發生「倒轎」意外，信徒抬神轎，一一衝過燒紅的炭火「踏火」時，先有人摔倒燙傷，接下衝進踏火的神轎追撞上來，因抬轎信眾有人摔倒，導致整個神轎摔落炭火上，抬轎轎班人員忍受不了腳下高溫炭火，紛紛棄轎而逃，有1人還跳上神轎轎上，現場信眾見狀先大喊「倒了！倒了！」，接下來大喊「平安！平安！」，隨後眾人迅速上前協助將神轎移走。

▲台南市南區鹽埕地區北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮踏火儀式，發生信眾抬轎踏火時不傎跌倒受傷事件，所幸多是腳底板燙傷起泡，傷勢不嚴重。（圖／翻攝自鹽埕北極殿臭豆腐）

台南市消防局接獲報案，立刻動員市區內救護車前往救援，根據統計，約有24人遭到炭火燙傷，其中15名成人、1名少年送醫，幸好大多是腳底板燙傷紅腫起泡，部分人身體輕微燙傷外，傷勢並不嚴重，沒有生命危險。

▲台南市南區鹽埕地區北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典，1月12日深夜舉行建醮踏火儀式，發生信眾抬轎踏火時不傎跌倒受傷事件，所幸多是腳底板燙傷起泡，傷勢不嚴重。（圖／翻攝自鹽埕北極殿臭豆腐）

廟方指出，因2年多前的0206地震，廟宇建物略微受損，然鹽埕地區民眾均安，逢12年1次的建醮活動，特地擴大辦理七朝慶成謝恩祈安清醮大典活動，活動時間長達近2個月，叩謝主祀的玄天上帝與眾神，庇佑境內民眾，此次規模之大，應是300多年來少見。鹽埕北極殿今年建醮是北極殿創廟334週年，1月12日下午送天師及外壇神祇、護衛十六騎眾諸神回返天庭繳旨，深夜踏火安座是重頭戲，不料發生此一意外。

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關鍵字：台南,南區,北極殿,踏火,燙傷

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