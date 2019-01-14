影／遭家暴妻正式提告　新北檢分案追究肉圓惡爸罪責

記者林裕豐／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，畫面曝光後，一群氣憤的網友肉搜出林男住處，出拳痛毆「討公道」遭到移送法辦，而家暴的林姓男子在警方受理報案後，依家暴傷害罪將他函送法辦，新北地檢署14日已分案，將儘速傳喚林男到案追究罪責。

▲蘆洲林姓男子爆打小孩和媽媽，引發眾怒，新北檢已經正式分案調查。（圖／記者陳豐德翻攝）

施暴影片中，只見林男不斷鬼打牆質疑「為什麼沒加辣？」妻子雖解釋小孩有說要加辣，但老闆沒加到，李男又逼問「你有說加辣，為什麼老闆沒聽你的？有可能嗎？老闆有可能發生這種事嗎？」

小孩委屈表示「我真的有跟老闆說要加辣，可能是客人很多他忘了。」男子聽完竟露出詭異的冷笑，隨後直接爆打孩子，便打還邊怒吼「你說謊！」，孩子嚇得不斷重複「對不起」，媽媽也嚇得不斷尖叫，奪門不斷尖叫大喊「幫我救孩子！」

40歲李姓妻子與兒子遭施暴送新光醫院後，醫師診斷李女頭部與肩膀受瘀傷，12歲男童右臉也有瘀血，左耳上方及右手都有擦傷，李姓妻子正式提告，新北檢在14日上午收到警方函送林男涉犯家暴傷害罪案，隨即分案調查。

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