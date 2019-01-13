影／肉圓惡爸「私刑正義」還有第二波　鄉民組《廖添丁群組》要再去補刀

突發中心／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，媽媽嚇得不斷尖叫呼喊「幫我救孩子！」畫面曝光後，一群氣憤的網友竟肉搜出林男住處，出拳痛毆「討公道」，男子被送醫治療，不過圍毆的消息曝光後，反倒有引起網友的討論，還有人提議，組一個《廖添丁群組》再去補刀，還說「多年來練拳，就是為了這種人準備的」。

▲涉嫌毆打老婆的男子遭到圍毆後，送醫救治。（圖／記者陳豐德翻攝）

林男施暴影片被PO上網後，先是有7名在地人士晚間氣憤地找出他的住處，到家門口按門鈴等後，大夥見林男開門，馬上出拳痛毆，男子上救護車就醫，還有不少民眾趁他上車時，拿安全帽痛毆。警方在場使用甩棍壓制動「鄉民正義」的7人，將他們帶回派出所訊問。

▲涉嫌毆打老婆的男子遭到圍毆後，引發鄉民熱烈討論，還有人要組一個廖添丁群組再去補刀。（圖／民眾提供）

雖然涉嫌圍毆的人被帶回派出所，但還是有網友提議要再去補刀，連地址都用google map搜出來了，有人先問說「有人要到他家集合堵這個人渣嗎」打人的影片「感覺像虐狗，讓我想起，在部隊長官的晚餐沒有加辣被罰站二休二一個禮拜」鄉民還感慨「這社會看熱鬧的多，真正幫忙處理的都沒有」「應該開個廖添丁群組」

面對鄉民的私刑正義，警方也呼籲大家要理性，有關於林男的部分，警方已經介入處理，後續就交給警方和社福團體，私下再去揍人，會吃上傷害罪。

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