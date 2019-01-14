成大研發太空光學相機　17日隨日本微衛星發射升空　

▲成大副教授陳炳志研究團隊，研發太空光學相機，將隨日本微衛星發射升空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



沈寂5年的跨國太空計畫案敗部復活，國立成功大學受邀參與日本東北大學RISEsat微衛星計畫，熬過曲折等待，微衛星終於將在2019年1月17日台灣時間上午8點50分於日本九州鹿兒島內之浦宇宙空間觀測所發射。

成大校長蘇慧貞親自領軍，成大太空與電漿科學研究所副教授陳炳志研究團隊成員10多人一同受邀到日本現場，見證衛星火箭發射的歷史一刻。日本方面亦規劃網路直播http://fanfun.jaxa.jp/jaxatv/detail/13795.html。



陳炳志研究團隊於2011年受邀參與日本東北大學RISEsat微衛星計畫，負責研製太空光學相機，在衛星升空後進行高空閃電與大氣輝光等太空環境探索，相關的基礎科學研究將可用於太空天氣相關研究。微衛星原訂2013年發射，不料因故沉寂，雙方持續爭取，歷經艱熬與等待，終於走到最後一哩路。

陳炳志說，計畫重啟後，成大團隊配合發射期程，一天當兩天用，製作太空光學相機－雙通道光學瞬變相機（DOTCam）並完成各項檢測，整個過程一般需要１年半，團隊加速９個月就完成。





陳炳志指出，成大參與RISEsat微衛星計畫並走完最後一哩路，意義重大。第一是展現「永不放棄」的精神，此一太空任務前後歷經7年多的努力，終於實現雙方對合作的承諾。這個合作案，是成大第二個自主推動進行的太空任務國際合作（第一個是鳳凰號立方衛星參與歐盟QB50星系計畫，2017年發射，現仍持續運行中）。成大團隊主導DOTCam設計與各項測試，通過日本嚴格的太空測試標準，顯示成大在太空儀器研發能力已達國際水準。更重要的，DOTCam是與台灣廠商攜手合作製作，太空領域講究經驗與傳承，成大的表現將開啟更多國際合作機會，並有效提升台灣廠商技術與國際能見度，協助廠商投入國際太空產業。



陳炳志研究團隊1月14日在成大舉行微衛星發射前記者會，合作的日本東北大學衛星團隊當天同步在日本舉行記者會。理學院院長陳淑慧、副院長許瑞榮、地科系教授林建宏等都出席。

陳淑慧院長指出，理學院、工學院在學校大力支持下長期投入太空科學及相關產業的發展，陳炳志老師參與日本微衛星計畫經過多年的孕育終於走到發射，堅持到底的精神令人感佩。成大未來會繼續參與國際航空太空合作計畫，儲存更多發展的能量。



RISEsat微衛星僅50公分立方，重59.3公斤，配合此一小巧衛星，成大團隊開發出功能完備的輕巧型太空光學相機，只有710公克，搭配新研發的「無破壞壓縮技術」以大幅減少資料儲存所需空間與傳輸時間。另外，考量先進科技紮根產業的必要性，堅持關鍵元件製作來自台灣產業界，其中核心電路板就是台灣航太龍頭漢翔公司的大力協助。



東北大學在2011年邀請陳炳志團隊加入RISEsat微衛星任務計畫，當年共有6國（日本、台灣、捷克、匈牙利、瑞典、印尼）7團隊參與。成大團隊2012年即完成太空相機測試用相機。以趕上2013年衛星發射，豈料原訂時程因日方一些無法解決的環節而打亂甚至停滯，直到2017年3月計畫才又重啟。停滯5年期間，瑞典、匈牙利團隊早早就退出，其他的團隊也多有變更，只有成大、日本東北大學團隊始終如一。