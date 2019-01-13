不滿高恩遭逮？　法國報仇控告日本奧委會主席貪汙

▲日產前董事長高恩（左）與日本奧委會主席竹田恆和（右）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本奧委會主席竹田恆和，因涉嫌收賄，去年12月起接受法國檢方調查。巧合的是接受調查的前一個月，日本檢方正以違反《金融商品交易法》逮捕日產（NISSAN）董事長高恩（Carlos Ghosn），不禁讓外界聯想，這是否就像華為事件的翻版，法國不滿日本拘捕高恩，反過來報復式地控告竹田恆和貪汙。

日本奧委會主席（JOC）竹田恆和涉嫌在2013年以200萬歐元（約7100萬台幣）向非洲國家行賄，取得2020年東京奧運主辦權，2018年12月法國開始對他展開調查。竹田恆和對此堅決否認，他表示，所有的爭取主辦權的過程都是合法的，願意配合接受所有調查，國際奧委會（IOC）表示，竹田恆和仍然享有完全的無罪推定，目前尚未起訴。

根據《RT》報導，目前尚不清楚法國為何選在去年底才對竹田恆和展開調查，外界猜測應該與11月日產董事長高恩被捕有關。當時日本檢方指控高恩短報50億日元（約台幣14億元）薪資，並以違反《金融商品交易法》被捕，但日本檢調單位遲遲未正式公布高恩的罪名，讓外界猜測可能是為了讓日產經營權從法商雷諾（Renault）手中重回日本主導。

法國媒體輿論不斷抨擊日本不當拘捕高恩，認為一切都是日產背叛「救世主」高恩。美國《華爾街日報》也批評日本檢察機關審訊直到對方認罪的方式，讓司法制度徒具形式。如此一來一往，說是兩國間互相報復，也不無道理。