▲ 日本14日13:27發生規模4.9地震。(圖/翻攝自日本氣象廳)



國際中心/綜合報導

日本在14日13點27分許發生有感地震,根據日本氣象廳測出相關資訊,這起地震發生在日本茨城縣的南部地區(北緯36.2度,東經139.8度),規模4.9,深度約為50公里,首都東京規模約為3。

氣象廳目前並未發布海嘯警報

Jan14,13:25(JST):#Quake #Japanese Seismic Scale 4 hits #Ibaraki.Jolts #Tokyo metro area. Magnitude& epicenter not yet specified..https://t.co/QRIRRnK4B8



NO REASTART OF AGED TOKAI #NUCLEAR REACTOR.#地震 #脱原発 #東海第二原発 Forget #Fukushima NOT pic.twitter.com/9SbXO5V6yP