北京春節買鞭炮採「實名制」控管　發生問題可追溯消費者

▲北京春節買鞭炮採「實名制」控管。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸各大城市近年為了減少空污，因此推出許多「禁放令」，要全面限制燃放煙火和鞭炮。北京市應急管理局近期宣布，2019年春節煙火爆竹銷售、儲存安全管理工作已經準備完畢，北京城市副中心將不設置煙火爆竹零售點，同時也會開始執行「實名制」購買。

據《北京青年報》報導，北京為了加強對煙火爆竹的流向進行監管，計畫實施購買實名制。市應急局副局長唐明明表示，2019年煙火爆竹零售點將從2018年的80多個減少到30多個，但保證每區至少設置一個；除了在五環路以內（含五環路）不設置零售點外，副中心也首次列入到不設置區域裡，銷售時間為1月30日至2月9日。

唐明明也說，消費者必須刷身份證才能完成購買，如果發生問題才可追溯。據悉，上海2016年正式施行《上海市煙花爆竹安全管理條例》，明確規定上海外環線以內區域和外環線以外8類場所禁止燃放煙花爆竹；此外，購買煙火爆竹也率先執行實名登記。

大陸公安部今年1月公布，全國有444個城市禁止燃放、764個城市限制燃放煙花爆竹；各城市的罰則不同，違反規定者一般會被處以數百元的罰款，嚴重的話還將按照法定程序納入個人徵信系統。

環保局指出，即使北京五環內實施禁放有一定成效，但因為五環外燃放的污染物會擴散，北京市仍然會受到燃放煙火、爆竹污染物的影響，即便較往年少，卻還是達到重度污染的等級。

▼大陸各大城市為了減少空污，開始限制燃放煙火和鞭炮。（圖／CFP）