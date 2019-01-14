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最高罰40萬　陸委會提醒：國人赴港澳勿帶電擊棒、噴霧器

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▲桃園機場海關。（圖／業務提供）

▲港澳海關物品攜帶規定與台灣有所不同，請民眾多加留意。圖為桃園機場海關。（圖／業務提供）

記者陳政錄／台北報導

時間鄰近春節民眾海外旅遊旺季，行政院大陸委員會今天特別發布新聞稿指出，近期連續發生多起國人赴香港、澳門旅遊，因攜帶噴霧器、伸縮棒等物品遭罰而影響既定行程之案例，提醒國人務必小心，以免觸法受罰！

陸委會指出，由於香港、澳門一向是國人出境旅遊的熱門地點，隨著寒假、農曆春節旅遊旺季的來臨，大陸委員會特別提醒國人注意，前往或過境香港、澳門時，切勿攜帶電擊棒等管制物品。倘若遇到急難事件，可向我駐港澳機構請求協助。

▲起獲犯罪用之改造槍枝、子彈、武士刀、電擊棒、球棒、鐵條等證物一批。（圖／記者林悅翻攝）

▲攜帶電擊棒、球棒、甩棍等物品通過海關均會受罰。（圖／記者林悅翻攝）

民眾最常出現的情況，包括前往香港迪士尼樂園時，因為攜帶防狼噴霧，當場被安檢查獲，遭判罰鍰港幣 1千元，約合新台幣3900元。

陸委會強調，台灣與香港、澳門對於入出境可以攜帶的物品項目有所不同。依港澳法令，瓦斯噴霧器（包括胡椒噴霧唇膏）、電擊棒（包括貌似智慧型手機之電槍）、伸縮警棍（包括手電筒型之伸縮棍）、手指虎（俗稱「鐵蓮花」之指節環）、彈簧刀、梳子刀等物品，均被當作具有攻擊性的武器，凡持有或隨身攜帶即屬違法行為，經當地警方查獲，會對持有人進行檢控，處以罰款或監禁。

▲▼帶防狼噴霧進香港迪士尼！　台妹「警局遊」一天半報銷。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲日前曾有民眾因為帶防狼噴霧進香港迪士尼，導致最後變成「警局遊」，行程報銷。（圖／翻攝自爆怨公社）

陸委會進一步提醒，縱使持有人未隨身攜帶前述物品，僅係於入境或過境港澳時，放置於隨身行李或托運行李中轉機，亦屬違法行為，請國人特別注意。

根據陸委會提供訊息，按照香港及澳門法律規定，若有上述管制類相關危險物品在機場安檢過程中遭查獲，輕則罰款約新台幣 2 萬 4 千元至 4 萬元；重則罰款約新台幣 40 萬元，甚至判罪入獄服刑 5 年至 14 年。

陸委會說，國人如在香港或澳門遭遇急難事件時，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012、852-9314-0130）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）協助處理。

▼連假期間出遊鄰近的香港、澳門是許多台灣人的首選。圖為香港迪士尼樂園。（圖／記者曹悅華攝）

▲香港迪士尼樂園。（圖／記者曹悅華攝）

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關鍵字：陸委會,春節,旅遊,機場,香港,澳門

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