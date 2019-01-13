北京市府東遷意義不簡單　首都百年大計「兩翼」成形

▲北京兩翼規劃和河北兩翼。（圖／取自規劃中國）

記者陳政錄／專題報導

1月10日晚，頂著零下2到4度寒風，過百群眾聚集東城區，見證懸掛70年的北京市政府舊牌匾卸下。翌日一早，東面車程30公里外的通州區，新北京市人民政府大樓在市委書記蔡奇主持下揭牌，宣告中央「百年大計」，首都「兩翼」規劃正式成形，通州與雄安一個地方政治、一個經濟發展，紓解北京的非首都功能。

日前由國務院新聞辦公室舉辦的「河北雄安新區和北京城市副中心規劃建設」發布會上，官方指稱，通州區的城市副中心建設，與雄安新區是「北京新兩翼」，並強調規劃建設「不犯顛覆性錯誤」，為紓解北京非首都功能從頂層設計階段加以落實。

▲1月10日晚間，原北京市政府牌匾在眾人矚目中卸下。（取自新浪微博＠愛新覺羅鄒德懷）

事實上，北京市政府搬遷傳言已久，直到2015年底北京市委十一屆八次權會宣布，北京行政機關和事業單位整體或部分搬遷至通州，才真正被證實，也宣告中央將通州打造為「北京城市副中心」的計畫啟動。

之後，於北京市政府2017年首次對外披露搬遷方案，到2019年1月2日國資委發布搬遷消息、10日卸下舊牌匾、11日新址揭牌當中，通州區在中央政策打造下，陸續推動運河商務區、中關村科技園區通州園、環狀軌道交通網銜接，學校、醫院等基礎設施建設，和在「不搞大規模房地產開發」的核心概念下，施行的現代化城市打造章程。

▲1月11日新揭牌的北京市人民政府辦公樓。（圖／新華社）

在此之下，觀察北京市總體規劃的背後意義，通州區與大陸中央另一「百年大計」雄安新區，未來或將以政治、經濟發展兩個不同的定位，一東一南，紓解北京的首都功能，以利京津冀地區發展。

以2017年4月1日宣布建立的雄安新區來看，目前正探索新型自貿試驗區的建設，並推動標竿型企業、學校、研究機構導入，更成為多家電信公司5G建設的試驗基地，扮演京津冀地區經濟發展的新樞紐，北京「非政治」功能的紓解區。

▲雄安新區。（圖／CFP）

而通州區的城市副中心打造、市政府辦公樓搬遷，更有將首都政府功能與北京市地方政府功能做出明顯區隔的意味，甚至已經有觀點提出「首都特區打造論」，未來「北京是北京、首都是首都」。

目前，北京市委、市人大、市政府、市政協「四套班子」等35個部門、165家單位已經完成搬遷，超過1.2萬辦公人口進駐通州區。中新社預計，此舉將帶動40萬人從北京市城區向外紓解。

而為北京市新行政中心規劃配套，通州包括運河商務區、公共設施打造、軌道交通發展等，預計三年內帶動1000多個項目、超過1兆元人民幣的投資。

▼ 通州區位處運河商務區打造所在地。（圖／翻攝自微信公眾號／大山俱樂部）







▼緊扣京津冀建設的雄安新區。（圖／搜狐網）