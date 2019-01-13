米蘭幫「辱華品牌」走秀　甄子丹立即終止合作：祖國堅決不容侵犯！

▲甄子丹替PHILIPP PLEIN走秀。（圖／截自PHILIPP PLEIN官網）

大陸中心／綜合報導

港星甄子丹日前為德國時尚品牌PHILIPP PLEIN走秀，不料卻遭來眾多微博網友批評，並且起底該品牌曾經出過一款「辱華T恤」。甄子丹工作室緊急於12日發出聲明，為合作前沒有了解情況所造成的疏忽道歉，並停止與該品牌的一切合作。

▲甄子丹出席米蘭時裝周走秀。（圖／截自PHILIPP PLEIN官網）

甄子丹於12日在米蘭時裝週上替德國知名品牌PHILIPP PLEIN走秀，並擔任閉幕模特兒，有中國大陸的網友立刻發微博指出，該品牌過去有過辱華歷史，質問甄子丹與工作團隊「事先都不做品牌背景調查的嗎？」

眼看雪球越滾越大，工作團隊趕緊在甄子丹的官方微博上po出聲明，表示「在合作前並未獲知該品牌於十多年前曾經發生過辱華事件」，為疏忽道歉，「甄子丹先生獲知後已立即停止與該品牌的一切合作。」工作團隊在文末表達立場，「無論何時、何地、何種形式，祖國都堅決不容許侵犯！」

▲甄子丹工作室發出道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

甄子丹工作室在發出道歉聲明後，13日凌晨又接連發了2次文。首先貼出一張背景在機場的照片與附文，「回家！有國才有家！日後必定慎重過濾合作夥伴。感謝大家監督！」工作室在10分鐘後又貼文表示，原定與此品牌尚有其他在米蘭時裝週期間的合作約定，已經全部終止。「甄子丹先生與太太現離開米蘭返回中國香港。本工作室團隊同仁會對此事深切檢討，日後的工作必定謹慎過濾篩選。為甄子丹先生及大家帶來的困擾再次深表歉意。」

據了解，德國時尚設計師品牌PHILIPP PLEIN於11年前發售過一款T恤，上頭印有「F-U-C-K YOU CHINA」的字樣，袖口處也繡有留著過長八字鬍的清朝小人，模樣滑稽。這款T恤在該品牌進軍中國市場後觸犯眾怒，品牌迫於壓力不得不發出道歉信，但在信最後的落款，卻簽得像一個「下跪的清朝辮子頭」。

▲PHILIPP PLEIN於11年前因辱華事件道歉。（圖／翻攝自微博）

PHILIPP PLEIN後來還是進軍成功，品牌於2017年1月11日在北京三里屯太古里店開幕時，曾邀多名中國大陸藝人出席。也有微博網友指出，「這個辱華品牌我們的京東和淘寶都有賣」。