2019總統府春聯+紅包袋亮相　「祝福滿滿」福袋限量33萬件





▲總統府108年春聯、紅包袋及福袋。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

民國108年（歲次己亥）農曆春節將至，為迎接「豬」年到來，以及傳達總統蔡英文、副總統陳建仁的新春祝福，總統府今年推出的新年春聯、紅包袋和福包袋，春聯上有「恭賀新禧」四字提詞，紅包袋和福包袋則畫上小豬的圖案，除了象徵豬年之外，也有「祝福（豬福）」的諧音意味。

總統府發言人張文蘭14日表示，108年總統暨副總統新年春聯賀詞為「恭賀新禧」，由總統與副總統共同署名，祝賀國人新的一年幸福美滿、吉祥如意。新年紅包袋則搭配「豬年」生肖，以簡約大方的線條勾勒小豬圖案，透過豬的圖像與福字的搭配，以「豬福」的諧音「祝福」，傳遞春節團聚的美好祝福，豬年諸事順利。

張文蘭說，春聯和紅包袋自1月15日起至2月1日止，每週一至週五上午9時至11時30分，配合總統府開放參觀活動發送；若不方便北上來拿春聯、紅包袋的其他地區民眾，則可以去行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心領取。由於數量有限，送完為止，有興趣索取的民眾請把握機會。

至於今年的福袋設計，張文蘭指出，也和紅包袋相同，都是以「祝福滿滿」為發想，並且有「福豬」造型，結合版畫手刻的藝術設計，用紅色卡紙燙金方式來呈現，搭配玉山日出及牡丹菊圖案，展現如日初升、諸事亨通及花開富貴的意象。

張文蘭表示，今年福袋封面印有「祝福滿滿」，內貼108年度新鑄之一元硬幣1枚，由總統與副總統共同署名，除了傳達過年喜氣與祝福，也象徵「一元復始、萬象更新」。不過福袋與紅包、春聯領取的方法不同，預計自農曆除夕（2月4日）起，由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，數量僅33萬件，歡迎有興趣的民眾把握機會領取。