物價狂漲！北韓洗腦人民：要忍耐「別想依賴南韓」　賄賂才能看病

▲ 2019年第一個運動日，北韓官員在金日成廣場跳體操。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅2018年接連會晤3次，使兩韓關係逐漸緩和，但近來有日媒取得勞動黨對市民演講時的講稿，發現因為受到國際經濟制裁影響，物價不斷上漲，平壤當局為整肅綱紀，嚴格洗腦人民「拋棄對南韓的依賴之心，依照我們的方式活下去。」

日本《朝日新聞》13日報導這份「煽動資料」的內容，「因為敵對勢力的制裁及壓迫，我們面臨難關與試煉」，激勵人民應忍耐並自力更生、在艱苦中不斷奮鬥。該報也援引一名脫北者的說法指出，相較數月前，北韓2018年年底的物價上漲許多，玉米是原先的1.7倍，小麥粉則是1.4倍；加上聯合國對北韓的制裁，進口產品更加困難，導致中國製造的液晶電視和電池價格都狂漲至少1倍。

該份講稿強調，「若我們接受南方（南韓）的援助進行革命，就會如蘇聯和東歐一般瓦解。反對對南方的依賴之心和進口的病毒思想！」《朝日新聞》分析，這是因為北韓認為，若與美國間的關係無法改善，就不可能接受來自南韓的援助。報導也提到，平壤當局的貪瀆腐敗情形日漸嚴重，民眾若想到醫院看病、購買火車票或參加金正恩會出席的重要活動，都必須送禮物給相關官員。