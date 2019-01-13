捐10倍轉推數日幣助病童！超狂社長撒100億紅包後再立公約

▲前澤表示，除了自己捐出的善款外，只要網友轉推便會再捐出轉推數的10倍金額。（圖／路透社）



國際中心／綜合外電報導

日本網路服飾品牌ZOZO社長前澤友作日前因為「廣發100億日幣紅包」給100名網友引發熱議，如今他又再度口出狂言表示，只要轉推該則貼文，每一個轉推，他就捐出10塊日幣給一名等待前往國外進行心臟移植的3歲男童，作為治療經費，呼籲網友一同加入他最新計畫。

日本TBS電視台上午播出一段有關一名3歲男童おうちゃん由於罹患罕病，因此需要到國外進行心臟移植手術。節目播出後，前則馬上就在自己的推特上發文提到，「有很多網友留言請我幫助罹患心臟病的おうちゃん，我趕緊查了有關おうちゃん的消息，情況真的很危急！我會馬上開始行動的！！」

隨後前澤便發文表示，除了自己個人的捐款外，為了讓更多人也能夠瞭解到おうちゃん的病情，只要轉發這條推文，他個人會多捐出轉發數的10倍金額給おうちゃん作為治療經費。

事實上，前澤友作5日在推特上表示，自己將發出總額1億日幣的紅包給100位網友，只要網友在7日以前追蹤前澤的帳號，就有機會獲得100萬日幣的「新春大禮」，推文一出馬上吸引500萬網友轉發分享，爭相想要成為萬中選一的幸運兒。但前澤此舉也遭到反面聲浪批評，是在「花錢買粉絲」。另外，前澤已經在8日上午親自向獲得「紅包資格」的100名網友一一發送私訊通知喜訊。