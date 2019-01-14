忘了剛吃辣雞翅…新手爸手指放嬰兒嘴安撫！　竟遭警察登門關切

▲保羅和兒子。（圖／翻攝自Facebook／Paul Dawsons Barbers New.）

國際中心／綜合報導

英國一名39歲的爸爸保羅（Paul Dawson）日前帶著出生才5天的兒子，跟老婆一同外出用餐，不過就在他吃完辣雞翅後，接手照顧小孩時，忘記手上還沾有辣醬的他，竟然就這樣將手指放到孩子嘴中任其吸吮，隨後小朋友的臉上露出一個超搞笑的表情，才讓這位新手爸爸發現自己做了甚麼事。保羅將這段有趣的片段放上臉書與大家分享，但警察卻在幾天之後找上他，並質疑他餵食小孩辣醬是虐待的行為，讓他哭笑不得。

根據外媒報導，保羅當天跟妻子帶著孩子到一間餐廳用餐，途中妻子在哺餵孩子之後表示想要吃東西，於是保羅就接手孩子，並試圖逗不能再喝奶的小孩開心；不過他忘了原本他在吃的食物是辣雞翅，手在用紙巾擦拭過後仍留有一些辣醬，就這樣把手指放進孩子的嘴裡。

就在這時，小寶寶感受到了辣，做出了一個超搞笑的表情，讓保羅感到相當有趣，也因此保羅將這件趣事分享在自己的臉書上，他寫道「5天大的小孩顯然不大喜歡辣醬，他的爸爸在吃了辣雞翅後把手指放到他嘴裡。」

原本只是一件有趣的經歷，不過卻引來警方的關注。在保羅發文幾天之後，當地警察照到他家並詢問他關於餵食兒子辣醬的事，經過一番解釋之後才解決這件事情。保羅說，實際上是有人打電話向警察檢舉這件事，所以才會找上他，不過警方並沒有看到他在網路上的發文，並在認知到是一起誤會之後向他道歉，讓他十分哭笑不得。