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女教官壓頭逼吃「黃色噁爛泥狀物」學生含淚反嘔桶內　同學繼續吃

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▲▼教官逼吃廚餘 學生反嘔全吐回桶 同學接著吃。（圖／翻攝自Everyday Indonesia）

▲教官逼吃廚餘後，學生怕在被餵，只好硬著頭皮吞下去。（圖／翻攝自Everyday Indonesia） 

國際中心／綜合報導

印尼某學校驚傳有教官虐待學生，逼迫學生吃下疑似是廚餘的東西，許多學生表情痛苦，甚至有人嘴裡一被教官塞入不明泥狀物，馬上反嘔吐回桶內，沒想到該教官竟然拿著學生吐出來的東西，繼續塞到下個學生的嘴裡，行為十分可惡。影片流出後，隨即引發網友熱議，並肉搜該名女教官。

根據臉書粉絲專頁Everyday Indonesia5日轉載Teuku Muhamad Riva一段影片，影片中有一群疑似為學校師與教官召集了學生坐在地上，隨後便拿出一桶「黃色混雜泥狀物」逼迫學生吞下。只見影片中的教官，一隻手拿著桶子，另一隻手馬上挖了桶子內的一大把噁爛泥狀物就要往學生嘴裡塞，為了不讓學生掙扎，後方竟還有一名師長硬是按著學生的頭，讓學生無法動彈。

短短31秒的影片中，就有兩名學生先後被「硬餵」。其中一名男學生被餵下後，忍淚咬牙硬將疑似為廚餘的噁爛泥狀物吞下，教官們才放他一馬，並把整桶泥狀物提到旁邊一名女學生面前。只見女學生被塞滿嘴的泥狀物後，不停反嘔，甚至全都吐出來，眼睛含淚的不斷流淚求救，後方的老師仍然持續強壓女學生的頭部。

影片曝光後，引發各方網友撻伐，Everyday Indonesia更是透過其中一名女教官帽子上的「kab.aceh（亞齊區）」字樣，推斷該校應該是位於亞齊區，但仍不知道是具體校名稱。網友們紛紛表示，這些「魔鬼」教官的行為十分無恥，簡直是將學生當作動物。

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