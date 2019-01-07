「我要不冰飲料」騙超商店員進倉庫取貨　3男盜刷2萬元遊戲點數

▲ 騙超商店員進倉庫取貨，3男盜刷2萬元遊戲點數。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名19歲吳姓男子曾經在超商打工過，熟悉超商結帳程序，因缺錢花用，竟找來同夥23歲溫男及18歲張男，一同前往超商內，假裝購買不冰飲料，把店員騙到倉庫拿貨，成功盜刷遊戲點數得手約2萬元，並將點數轉售牟利。基隆地方法院依詐欺罪將吳、溫、張3人，分別判有期徒刑7、9、5個月。

檢警調查，2018年3月14日清晨5時許，吳、溫2人借住在張男家，因缺錢花用心生歹意，吳男想到自己會操作超商收銀台。吳男約溫男、張男2人，到基隆市中山區某便利商店，溫男假裝購買不冰飲料，先把超商店員騙進倉庫內取貨，張男迅速到櫃檯操作收銀機，列印出線上遊戲點數購買條碼，交給吳男盜刷條碼時，沒想到，櫃檯收銀機發出聲響，紀姓店員在倉庫內聽到，趕緊跑出來查看，3人見狀趕緊騎車逃逸。

但吳、溫2人仍不死心，同年月15日凌晨3時許，又前往暖暖區某處超商，再用相同手法，把店員先騙進倉庫後，成功盜刷遊戲點數1萬45元，隨後逃逸；同年月15日改由張男騎機車與吳男一同犯案，又得手1萬元遊戲點數。受害店員發現後，除自行賠償外，趕緊向警方報案，警方循線調閱監視器後，以車追人，順利逮捕3名男子。

基隆地方法院審理後，認為，吳、溫2人非法以電腦相關設備，製作不實財產權取得紀錄取財，得手2次，未遂1次，依詐欺罪各判處吳、溫二人7、9個月；而張男參與第3次犯罪行為，判處有期徒刑5個月。