3萬元活體大閘蟹到貨「全死光」怒告　檢打臉：難免折損

▲蟹膏濃郁的大閘蟹，是饕客的最愛。（圖／示意圖，翻攝自佐佐鮮海鮮網）

記者林悅／台南報導

1名水產業者網路販賣大閘蟹等水產，被害人花了11萬多元購買，被害人指控其中2箱花3萬元買的活體大閘蟹，到貨時竟全是死蟹，一怒之下提告詐欺，檢察官偵查後認為，大閘蟹在運送途中難免會損失，不能認定賣家詐欺，因罪證不足裁予不起訴處分。

被害人加入一個台南美食團群組，群組上會PO出各地好吃商品，被告業者宣稱自己經營活體水產高檔又新鮮，被害人利用中秋節送禮熱季辦理團購，她一次向被告訂購11萬元水產，原本說好當面交貨，未料事後被告卻未履約，被害人告業者詐欺，因業者稱只是出貨時間比較慢，最後獲不起訴處分。

後來被告業者寄送出貨，但被害人收到貨後，發現兩箱30多隻所謂活體大閘蟹，竟全是死蟹，且還少了一箱蝦蛄；被害人向被告要求退錢或補蟹，但都沒下文，被害人憤而再度提出詐欺告訴。

檢方認為，活體寄送過程難免折損，也是常識，難以片面之詞認定被告出貨時不是活蟹，因罪證不足處以不起訴處分。

業者指出，大閘蟹生命力強，只要溫度保持攝氏14度以下，存活率很高，寄送大閘蟹要放足夠的冷凍袋在箱內，大閘蟹噴點「飲用水」（不含氯），上面還要鋪沾水濕布，通常只要溫控做好，要死並不容易。

據水產業者表示，蟹類死亡最好不要吃，不僅因為口感差，還可能因為死蟹生菌數高，吃了對健康有害，買家要避免消費糾紛，最好在水產開箱過程同時錄影，保存證據才能據以合理退貨、換貨，萬一雙方對簿公堂，在法庭上也有證據，否則業者一定會說寄出螃蟹時是「活體」。