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佯稱「可引介教職」　惡婦騙走她20萬元判刑1年

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▲▼法官，判決書，司法，法槌，法庭。（圖／達志示意圖）

▲吳姓婦人佯稱可幫忙引介王婦女兒至國小任職，竟騙走她20萬元，判刑1年。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／台南報導

台南一名吳姓婦人向一名王姓婦人謊稱，因為曾經擔任某國小家長會長，與校長熟識，可以引介王婦女兒到校任職。事後吳婦以各種理由向王婦借款至少20餘萬，引介之事卻沒有下文，對方驚覺有異提告。一審依詐欺取財罪判吳婦1年有期徒刑，她不服上訴；二審法官認為一審法官認事用法均無不合，因此駁回上訴，全案確定。

判決書指出，吳婦偶然之下得知王婦女兒有教師證，但卻苦無學校可教，因此向對方佯稱自己曾擔任國小家長會長，與校長熟識，因此可以幫忙引介，期間還端出了許多牌匾及與校長的合照使她信服。

2015年2月9日至同年4月1日間，獲得對方信任的吳婦，先後以子女須繳納註冊費、做生意要周轉、國小開學須捐助掃把等為由向王婦借款至少20萬8千元，而引介之事卻是一再推拖。王婦最後一次向吳婦詢問結果時，她又開口要錢稱「校長需要50萬元才可以」，王婦回應已無法再拿出這筆錢，不料她竟說「不然20萬咧？」，王婦這才驚覺受騙提告。

法院開庭時，傳喚校長做證，校長向法官表示，自己確實與吳婦認識，但並未說過需要50萬元，吳婦也從未向他提及引介之事，且公立學校教師，一定要經過市政府徵選及遴派，如果是短期代課老師，也要符合資格，且學校要有缺額才能經過徵選小組面試，也不能因為他介紹就擔任代課老師。

法官審理後認為，吳婦犯後飾詞卸責，且到現在只賠償王婦1萬5千元，並沒有悔改之意，因此將她依詐欺取財罪判處有期徒刑1年。吳婦不服判決提出上訴，遭到二審駁回，全案確定。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：謊稱,詐欺,引介,教職

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