影／高雄夜市雙漲！　韓國瑜嘆「老鼠偷拖鞋」：哪有這樣殺雞取卵的

▲韓國瑜呼籲商家不要短視近利。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在選舉期間靠著「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財！」的口號，成功翻轉高雄，但有民眾卻發現，六合夜市、瑞豐夜市的部分攤商，不僅小吃漲價，就連停車費也都漲，讓人打起退堂鼓。對此，韓國瑜聽了也怒批：「老鼠偷拖鞋啊，大的在後頭，哪有這樣的殺雞取卵的！」

韓國瑜表示，「拜託高雄市所有各行各業，所有高雄將來的食、衣、住、行、育樂，以及各種產品出去的時候，品質第一、價格也要公道。」另外，他也感嘆：「老鼠偷拖鞋啊，大的在後頭」意思也就是說，就像老鼠只會偷小東西，其實大的是在後面，要大家不要短視近利，要把眼光放遠，放長線釣大魚，不要趁現在搶漲，讓後面觀光客不敢來。

▲有民眾上網抱怨，高雄的夜市停車費、小吃都漲價。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜還怒批「哪有這樣的殺雞取卵的」而他也表示，「如果隨便客人一多，就馬上漲價，這樣對顧客、消費者來說心裡是不舒服的 ，他覺得你在敲竹槓！」對此，他還說：「我們會採取道德勸說，希望大家共體這個局勢 ，很多人都願意來高雄觀光，這時候我們要呈現最美好的一面，每一樣商品的品質都要再三拜託大家，價格一定要公道，千萬不要隨便漲價，這對高雄市的形象不是一個很好的事情 。」

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