韓國瑜辦公室將移往「幸運地」鳳山　展現重視縣區延續三山氣勢

▲韓國瑜在去年11月17日黃金週在鳳山造勢。（資料照／ETtoday）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜原本在四維中心的辦公室還在整修，所以市長辦公室暫時移到四維中心三樓的會議中心，不過現在傳出市長辦公室將移往鳳山行政中心的海洋局，據了解這項決議，就是要展現「創新格局、新思維施政」，不過這也讓人難免聯想到是否要延續「三山氣勢」。

鳳山行政中心原本是高雄縣政府的所在地，剛好也在過去縣市交界的地方，周邊有捷運、高速公路等交通便利條件，再加上韓國瑜本身行事風格較為簡易，單純只要求辦公室只要明亮，所以才會想要把市長辦公室移到鳳山行政中心，初步規劃是在觀光局的上方海洋局當中。

▲韓國瑜市長上班首日大約十點多進入高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市政府前市長陳菊的辦公室，從縣市合併以後，仍然是繼續使用四維行政中心的辦公室，這一辦公就是八年的時間，所以韓國瑜市長有了遷移辦公室的概念，似乎也在透露「創新格局、新思維施政」，而且韓國瑜在高雄市長選舉最初期的時候並不被看好，整個扭轉氣勢翻轉點就是在10月26日鳳山造勢活動，被稱為「三山造勢」，同時選前黃金週也2018年11月17日也是特別選在鳳山，所以鳳山可以說是韓國瑜的「幸運地」，這次要把辦公室要移往鳳山行政中心，是否為要延續「幸運氣勢」，並沒有獲得證實，但是確定的是韓國瑜想要遷移辦公室的想法，就是用實際行動達到「便利市民洽公，對縣區重視決心」。

▲韓國瑜在去年11月17日黃金週在鳳山造勢。（資料圖／ETtoday）