影／最美助選員李明璇歸寧席開百桌　韓國瑜坐主桌　馬吳王朱錄影祝福

政治中心／綜合報導

「最美助選員」李明璇日前已經悄悄完成結婚典禮，14日將回娘家高雄舉辦歸寧宴席開百桌，韓國瑜確定已長輩身分做在主桌，除了親自出席外，韓國瑜也會上台致詞祝福這對新人。

▲李明璇14日將於高雄舉辦歸寧宴。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

韓國瑜於競選期間在台北市信義區酒吧舉辦北漂座談會，引來北漂粉絲搶自拍，座談會的女主持人國民黨青年黨代表李明璇（26歲）甜美的長相和穩健的談吐讓網友暴動，她因此被封為最美助選員。

李明璇的父親李玉文現為國民黨高雄市黨部副主委，李明璇的這場歸寧宴賓客破千人，光是主桌就有3桌、賓客桌103桌；而韓國瑜除了出席祝福之外，還會做在中間的主桌，並上台致詞，其他國民黨大老王金平、馬英九、吳敦義、洪秀柱、朱立倫因為行程無法錯開，改以錄影片獻上祝福。

日前，李明璇已經完成婚禮，新婚丈夫就是國民黨前立委江惠貞助理潘德翰，他曾經被國民黨選入「發芽計畫」。李明璇為了自己的歸寧宴，心情相當緊張，她與新婚丈夫潘德翰對這場歸寧宴都相當重視，希望可以把喜悅傳遞給所有賓客。

▲李明璇絕美婚紗照曝光。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

▲李明璇。（資料照／記者張凱喨攝）

▲韓國瑜將出席李明璇歸寧宴。（圖／攝影中心記者攝）