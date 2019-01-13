「一路被狼群追殺」　韓國瑜曝選黨主席關鍵：啞巴被打久也會講話

▲高雄市長韓國瑜接受節目專訪，回顧過去選黨主席時期被追殺的過程。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜接受《鳳凰衛視》知名主播吳小莉專訪，節目片段畫面近日曝光，被問到為何去選國民黨主席時，他則是回應「因為四處無援，一路被狼群追殺，一群殺紅眼的狼群在後面追，我身邊沒有任何人，孤立無援，我一個人對抗民進黨最大派系，於是自己去找黨內師兄弟，結果沒人幫忙，後來就火了，正好有一班車經過門口，就跳上去，剛好去選黨主席，『跟你拚了！』」

韓國瑜說，選黨主席根本沒想過會贏，一個整理自己同時當宣布參選時，也了解我的政敵立刻停止追殺，因為我有發言權、我有麥克風，可以反擊，本來悶棉被裡打，選舉過程沒有人敢攻擊。

吳敦義當選黨主席後，是否韓國瑜請纓上陣？韓國瑜強調，沒有，這是誤解，我落選後就靜下心陪女兒讀讀書，休假回來後追殺又開始了，跟我猜的一樣，「追殺到我太太辦的學校」，有時候來一群人（看起來是教育部門），看起來是公家機關來的，到學校問警衛，「創辦人是不是韓國瑜？是，那你們準備關門！」就連警衛、學校也都搞不清楚，為何要關門，牽扯到派系鬥爭性格，「他們沒想到啞巴被打久了也會講話」。

而韓國瑜也提到，當時真的想，如果離開追殺就會停止，結果沒有，持續追殺，持續不停追殺！覺得有點想要斬首示眾，有時政壇是人走茶涼，離開就應該離開了，不，他持續追殺，竟然持續追殺，「這對我心裡造成化學反應」。

韓國瑜也強調，沒有請纓上陣，是黨主席吳敦義找我，且離開高雄40年，＝充滿陌生感，但因為吳敦義在高雄摔跤，他希望有戰將選高雄，懇切談了好幾次，最後回去跟家裡討論，決定接受這樣挑戰，不是請纓上陣，是接受主委挑戰。

【還有其他新聞】

►「高雄燈會元宵節前2天關燈」挨轟 韓國瑜大轉彎：順延3天

►中油拜會高市府討論賽馬產業鍊 韓國瑜：聊高雄賽馬歷史