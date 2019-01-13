影／女騎士不爽「撞後不理」　肇逃大叔辯沒撞到遭打臉

<br>

記者陳玉／台中報導

邱姓男子將汽車臨停店家前購物，離去時撞倒路旁機車卻直接開走；林姓機車騎士返回見機車雖無大礙，但不滿對方「撞後不理」態度怒而報警；警方循線找到邱男，他辯「沒撞到任何車輛」，但警拿出監視器畫面打臉，並在其車輛上找到明顯刮痕，針對其肇逃行為依規定舉發。

▲邱姓駕駛撞倒機車（紅圈處）後直接離開，女騎士怒報警。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

第三警分局交通分隊表示，警員蔡政翰去年12月間獲報，24歲林姓女騎士稱，將機車停放在東區自由路3段店家前，經店家通知機車被撞倒，雖然機車受損事小，但不滿肇事者撞後裝沒事就離開，於是報警處理。

▲女騎士機車輕微受損，但不滿邱男肇逃怒而報警處理。

警透過監視器掌握，請51歲邱男到案，邱男辯「沒發現自己撞到任何車輛」；但監視器畫面可見，邱男上車後筆直前行，整輛機車在他眼前翻倒，撞後也沒有下車查看，且邱男車輛右前方保險桿上見明顯刮擦痕跡。

分隊長蔡興邦表示，邱男因故撞上路邊停放中車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；肇事雖無人受傷，但邱男仍不得離開現場，針對其肇逃行為依規定舉發。

▲警方在邱男車輛上找到明顯刮痕。

【精彩新聞】

►豐原高中投捕練習場啟用 「大郭」郭源治出席勉：謙虛

►賊「跨區」中部偷竊 落網起出改造槍稱：阿扁的啦！

►解密機車兩段式左轉 前中市交通局長王義川：與台灣人性格有關