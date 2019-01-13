楓康超市「空蕩蕩怎存活？」　網曝硬梆梆後台：有「這集團」撐腰很難倒

▲楓康超市。（圖／翻攝自楓康超市官網）

網搜小組／綜合報導

每個縣市幾乎都有當地限定的超市，像是宜蘭有喜互惠、高雄有愛國超市等等。有網友日前到「楓康超市」消費咖啡買1送1的活動，覺得味道沒有特別吸引人；更讓他訝異的是，幾乎沒什麼人在逛，忍不住好奇問「是怎麼存活下來的？」網友紛紛留言熱論，意外釣出楓康的超強後台，「有這集團撐腰應該很難倒」。

一名網友在PTT的Gossiping板上發問「楓康超市是怎麼存活下來的？」文中表示，可能有許多人沒去過楓康超市，因為新竹、台中、彰化、南投才有店；他說最近楓康有咖啡買1送1的活動，想說沒喝過、就特地買來嘗鮮，「才喝第一口就覺得有夠稀，咖啡味、奶味都很淡」。

但最讓原PO震驚的不是這杯咖啡，「而是偌大的停車場只有幾台機車+汽車，超市裡面也是空蕩蕩的，冷氣倒是很強，大概是人太少」，而且超市裡面還有熟食區，人這麼少讓他直呼「我看光這區一天虧幾萬塊跑不掉」。原PO最後忍不住說，東西賣得比全聯貴，就像一家大型便利商店，「楓康超市是怎麼存活下來的？」

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▲許多人大推楓康超市的蔬果。（圖／翻攝自楓康超市粉專）

看到貼文後，網友紛紛留言熱論，意外爆出楓康超強後台，「後頭賣農藥肥料的當然啃的住」、「保鮮膜大廠，背後資金雄厚」、「有台灣農藥市佔率第一的興農撐腰很難倒」、「現實生活的遊戲規則就是後台硬就是直接勝利」、「楓康超市是他們集團下的一個副業，本業賺的錢可多了，要補超市的虧損綽綽有餘」、「基本打平小虧，他們存在的主要目的不是賺錢，是協助合作農民銷售產品，所以他們的蔬果是真的不錯，公司本業是農藥」。

但也有人說，楓康的東西真的很不錯，「老婆常買，特點是水果都挑過很好吃，肉類也新鮮」、「蔬果都有認證的，屌打垃圾傳統市場」、「認真說，其實蠻好逛的…如果這間跟全聯我會逛楓康」、「說真的啦，他熟食我是敢買的，至少觀感上衛生無虞」、「他們家的生鮮熟食根本是台灣最好的」、「茶葉蛋和豆乾好吃 另外楓康沒比較貴吧？看品項，不少比較便宜」、「活菌豬才是王道…可惜太貴，久久吃一次」。

台灣楓康超市原名興農生鮮超市，成立於1988年，為中部規模較大的連鎖生鮮超級市場，同時也是興農集團旗下子公司。目前楓康在台中市、彰化縣、南投縣、新竹市地區共有48家直營店。另外，楓康超市除了有些分店是24小時營業，讓不少夜貓子半夜還能買菜外，最大的特色就是「自有品牌商品」超厲害，像是蔥抓餅、南瓜吐司、霜淇淋、便當等，而台中經典的「東泉辣椒醬」這邊也能買到。

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