外婆的「同居阿公」惹禍！堆高機貨叉載兜風　女童跌落50cm殞命

▲堆高機貨叉離地僅約50公分，沒想到女童摔落後竟會遭輾身亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

社會中心／綜合報導

「唉！我也不知道為什麼會這樣！」徐姓父親面對鏡頭只能無助地嘆息，因為岳母12日中午帶著7歲的二女兒到太平一處資源回收場，不料小女童搭乘堆高機兜風時，卻不慎失足掉落，還遭輪胎輾過身亡；徐父難過地說，事實上肇事的64歲許姓男子，是岳母的同居人，平時女兒還會親暱地喊他一聲「阿公」。

警方調查指出，徐父在婚後育有3名女兒，老大9歲、老二7歲還在就讀幼稚園，而最小的老么則才剛出生不久，由於夫妻倆工作繁忙，長女及次女平時都由外婆照料，祖孫3人感情相當好。

12日中午時分，外婆帶著2名孫女到太平一處資源回收場訪友，老闆許男拗不過孩子的請求，親自開著堆高機載著2名女童及自己8歲大的孫子玩耍兜風，3個孩子就這麼站在前方的貨叉上，但徐姓女童卻疑似沒抓穩，堆高機才剛緩緩開出約10秒後旋即失足落地，還當場遭輾，經送醫搶救後仍因頭部重傷、胸腹部嚴重出血，於下午14時許宣告不治身亡。

▲外婆目睹意外發生，焦急拔腿狂奔，但仍來不及救回孫女，為此自責不已。（圖／記者李忠憲翻攝）

目睹意外發生的外婆哭到泣不成聲，望著孫女冰冷的遺體，無助詢問女婿「該怎麼辦？」女童的父親難過地表示，當時他與妻子正在與保母商量么女的照料事宜，怎料卻突然傳來噩耗，「可能就沒抓穩掉下來吧，唉！阿嬤想說帶2個小孩去那邊玩，怎麼會這樣，我不知道，真的不知道……！」徐父說，事實上岳母並非是去回收場訪友，駕駛堆高機肇事的許男，是岳母的同居人，與2個女兒也很親近，平時孩子都還會喊他一聲「阿公」。

肇事的許男供稱，當時他並未輾過女童，但似乎有撞到，他發現異狀的當下已經緊急停車查看，但仍是來不及；警方事後帶著許男重回現場模擬，貨叉離地約短短50公分，只是這看似不起眼的高度，竟會在大人的疏忽下奪走年僅7歲的幼小生命。

▲警方將調閱監視器畫面，釐清事故發生始末。（圖／記者李忠憲翻攝）