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川普推特語錄／15分鐘停擺危機Out！快打給你的民主黨民代　我在白宮等著

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

此次美國聯邦政府停擺天數已經打破歷史紀錄，川普總統今天持續透過推特向民主黨喊話，稱只要他們願意的話「15分鐘就能解決問題」，但堅持不願放棄在南部邊境建牆的選舉承諾。白宮今日沒有公開行程。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／前幾屆政府早該建邊境牆了　但從沒人完成它…我會！
►►川普推特語錄／我早就料到！哭哭舒默又亂講話　我才沒有拍桌呢
►►川普推特語錄／為了根本不該發生的森林大火　浪費數十億美元經費給加州

▼我們的南部邊境發生大規模人道危機。除非民主黨人從他們的「假期」回來，重新開始工作，否則我們將停擺很長一段時間。我就在白宮隨時等著簽字！

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▼我剛看到亞馬遜華盛頓郵報的一個假記者說，白宮「陷入混亂，似乎看不出對政府停擺有何策略。毫無計畫可言。」假新聞永遠喜歡談混亂了，但根本沒這回事。事實上，白宮裡除了我之外幾乎沒什麼人，而我對停擺這回事是有一個計畫。但是，想了解此計畫必須先了解我贏得大選，並且承諾過要給美國人安全的環境的事實。南部邊境圍牆是我承諾的一部份。選舉是有後果的！

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▼民主黨可以在15分鐘內解決政府關門問題！打電話給你的民主黨參議員或眾議員，告訴他們把事情搞定！人道危機。

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▼23％的聯邦囚犯是非法移民。邊境逮捕人數增加了240％。在偉大的德州，2011至2018年間，總共有29萬2000起罪案是由非法入境的外國人所犯下，其中有539起謀殺案，3萬2000件暴力襲擊，3426起性侵和3000起非法持有武器。民主黨回來吧！

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▼民主黨人應該回到華府來，努力解決政府停擺問題，同時解決發生在我們南部邊境的人道危機。我在白宮等著你們！

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▼我對俄羅斯的態度遠比歐巴馬、布希或克林頓強硬多了。可能是歷任總統中最強硬的。與此同時，就像我常說的，與俄國和諧相處是好事，不是壞事。我完全期待有一天我們能和俄國再度擁有良好關係！

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▼哇，剛從崩壞中的紐約時報得知，在我開除說謊的James Comey之後，FBI那些幾乎因為做了壞事而被開除的腐敗前高層，就開始對我展開了沒有任何原因和證據的調查，完全就是卑劣的行為。

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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