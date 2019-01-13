加拿大車禍釀3死　外交部：台生、僑胞未涉及意外

▲加拿大渥太華發生巴士撞公車站意外。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

加拿大首都渥太華當地時間11日下午發生雙層公車撞上候車亭嚴重車禍，造成3人死亡，至少23人受傷的慘劇，目前外交部掌握，並無台灣留學生、僑胞涉及這場意外事故。

根據加國警方表示，目前3位不幸喪生者已完成人別確認，並已分別通知家屬處理，其餘受傷人員均在渥太華市立醫院就醫，基於隱私考量，暫不會公布死傷者名單，如果有我國籍人士將會立即通報駐處。

駐處也緊急聯繫渥太華僑界及台灣同學會進一步了解情況，目前為止並未傳出有僑胞或留學生涉及這場意外事故的消息。駐處會持續與警方聯繫，隨時掌握相關情形。

駐加拿大代表處陳文儀代表在事發後隨即指派同仁趕往肇事現場附近警方臨時成立的急難救助指揮及資訊中心，掌握最新情況，了解是否波及國人、僑胞或留學生，並向現場警方人員表達關切及慰問之意。

綜合外媒報導，加拿大渥太華在當地時間11日下午3點50分點左右發生嚴重交通事故，一輛雙層巴士開進韋斯伯洛`公車站（Westboro Station）的時候失控，直接撞進站內，巴士車頭嚴重損毀，目前警方還在調查失事的原因。

警方指出，之後會蒐集公車上的電子設備資料、附近的監視器以及與目擊者談話，來釐清肇事的原因。渥太華警長波德祿（Charles Bordeleau）在記者會上提到，公車駕駛是一名女性，現場找到的「某些證據」讓警方有理由拘留駕駛，將會持續調查。

▲加拿大渥太華發生巴士撞公車站意外。（圖／達志影像／美聯社）