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不立中柱1年又擋門口！他怒貼「側柱詩」交戰　住戶朝聖狂簽名

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生活中心／綜合報導

立側柱雖然方便又酷，但造成他人的困擾就不是什麼好事了。一名男網友表示，他家門前有台機車連續1年立側柱又擋住門口，導致住戶進出非常麻煩，於是自製「側柱詩詞」貼上，與對方展開一場攻防戰，有趣的改編讓網友全都笑翻。

該名男網友在PTT發文表示，他家樓下有一名車主1年多來從不立中柱，近日買消夜時忍不住，幫對方立好並寫下紙條「請立中柱」，再用安全帽壓住；沒想到，回家後竟多了兩個住戶的留言附和，讓他備感意外，「原來大家都默默地討厭這台車呢」。

▲▼不立中柱1年又擋門口！他怒貼「側柱詩」交戰　住戶朝聖狂簽名。（圖／東森新聞）

▲▼原PO在車主的車上貼上「側柱詩」。（圖／東森新聞）

▲▼不立中柱1年又擋門口！他怒貼「側柱詩」交戰　住戶朝聖狂簽名。（圖／東森新聞）

豈料，隔日該車不改本性，再次立側柱擋住門口，還用外套把安全帽蓋起來，不讓人壓住紙條，頓時讓原PO暴怒，「柔情喊話對他根本沒用啊！」直接從網路上、自創印出「側柱詩」2篇，並用膠帶貼在椅墊上。

側柱詩內容包括，孟浩然的《過故人莊》、王之渙的《登鸛雀樓》以及木蘭詩等知名詩句；此外，原PO多次交戰時，也發現「側柱詩」的空白地區被「李氏宗親會」等路人留言簽到，最後側住車主也乖乖將車移開。

▲▼不立中柱1年又擋門口！他怒貼「側柱詩」交戰　住戶朝聖狂簽名。（圖／東森新聞）

▲網友也為了立不立側柱的問題吵翻。（圖／東森新聞）

網友看完紛紛留言，「立側柱的真的很讓人想把它拆了」、「我覺得蠻好笑的XDDDD」、「他不立中柱就是故意的阿，這樣側邊不被停車的話牽車比較方便」、「就標準我方便就好其他人管你去死」、「雖然覺得沒必要這樣，但我笑了XD」。

「不覺得有趣」也有網友不認同原PO的做法，「要怎麼做是車主的選擇，而且地上也沒有停車格」、「我就喜歡立側柱 你家住海邊喔？」、「又沒犯法卻一直被貼東西 你自己覺得如何？」、「我立側柱 歡迎來貼^^」、「所以你有先跟車主本人面對面說過嗎」。

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關鍵字：側柱,中柱,PTT,側柱詩

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