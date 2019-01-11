藍酸新內閣是失敗者聯盟　綠委：朱立倫輸300萬票還選總統

▲國民黨團酸蘇貞昌是「失敗者聯盟」。（圖／國民黨團提供）

記者翁嫆琄／台北報導

行政院長賴清德11日宣布內閣總辭，預計將由行政院前院長蘇貞昌回鍋組閣，藍委賴士葆上午受訪時表示，本次改組是2018年選戰中，輸越多的官越大，蘇貞昌新北市29萬票當院長、陳其邁高雄輸15萬票當副院長，所以本次改組是民進黨失敗者聯盟的退輔會；綠委許智傑則反酸，那上次輸300萬票的朱立倫也不要再選總統了。



賴士葆說，這些人的票就會成為蔡英文的班底，對抗賴清德、對抗獨派，這是權力鬥爭、總統保衛戰已經赤裸裸地開打，大家希望內閣是要替人民謀福祉，但蔡英文卻是拚連任，這符合選舉邏輯，卻讓台灣民主之光丟臉，貽笑大方讓民主蒙羞。



藍委費鴻泰也嘲諷，這樣對台中市前市長林佳龍感到不公平，蘇貞昌輸29萬票，林佳龍台中輸20萬票，陳其邁輸15萬票，所以應該要蘇當閣揆、林當副院長、陳當交通部長才對；藍委曾銘宗則說，本次組閣就是敗選者聯盟，輸越多官越大。

對此，許智傑回酸，選舉成敗的因素很複雜，不要因一次的失敗就抹殺一個人的能力，否則照國民黨的邏輯，是不是請上次輸300萬票的朱立倫也不要再選總統了，他認為只要認真做事有能力，都應該祝福他們為國效力。