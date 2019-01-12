影／救護車搶時間救人鳴笛過紅燈　撞飛機車騎士顱內及胸腔出血重傷

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局林厝分隊救護車12日上午8時載送車禍傷患送醫時，在員林市柳橋西路鳴笛通過紅燈，騎機車的55歲黃男，綠燈正要直行，兩車因此擦撞，黃男瞬間被彈飛，顱內、胸腔出血，緊急送醫開刀搶救，事故原因正由警方調查釐清。

▲彰化林厝消防分隊1輛救護車與機車擦撞，造成機車騎士受重傷送員基醫院開刀急救。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化林厝消防分隊1輛救護車，擦撞機車，造成機車騎士受重傷。

分隊長陳義王表示，林厝消防分隊37歲郭姓女隊員上午8時許駕駛林厝93救護車，赴台76線林厝交流道下，載送發生車禍膝蓋擦傷的59歲陳姓女騎士至員榮醫院就醫。

▲彰化林厝消防分隊1輛救護車，擦撞機車，造成機車騎士受重傷送員基醫院開刀急救。

8時9分，救護車西行途經柳橋西路右轉萬年二號橋，與騎機車的黃男擦撞，黃男被彈飛，造成頭顱、胸腔出血，送往員基急救。

陳義王說，因事發突然，郭姓女隊員也受到驚嚇，目前先待命服勤，暫不服第一線出勤勤務，並全力配合警方調查釐清事故，下午4時30分許黃男已經開完刀送往加護病房觀察，陳義王與隊員們也前往醫院探視，同時慰問黃男家屬。

【精彩新聞】

►影／看政論節目後他超「火大」！男火攻KMT彰化黨部 噴漆寫8個字



►BMW男撞死人起底酒駕累犯 還曾「為300元打死人」

