東佑達自動化科技捐救護車及自動心肺復甦機　強化救護

▲東佑達自動化科技公司林宗德董事長，捐贈救護車及自動心肺復甦機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於1月11日上午10時許，在第7救災救護大隊後甲消防分隊前廣場舉辦東佑達自動化科技公司林宗德董事長，捐贈價值355萬元救護車及LUCAS自動心肺復甦機啟用儀式，由楊宗林副局長代表接受，期能帶給市民最佳緊急救護品質。

者東佑達自動化科技公司位於台南市永康區，成立於2000年，主要從事專業開發與製造精密線性滑台模組、電動缸、電動夾爪、線性馬達模組、工業用單軸機械手臂、桌上型機械手以及無人搬運車等自動化傳動元件，開發方向以綠能環保為主軸。

該公司強調從台南出發、放眼全世界，也希望回饋台南鄉親；東佑達林宗德董事長熱心地方公益活動，得知消防局第7大隊後甲分隊救護車車況老舊待需汰換，立即允諾捐贈救護車1輛及配備Lucas高單價自動心肺復甦機1台（總價值新台幣355萬元），對於守護市民生命安全，大幅改善及提升。

消防局說，台南市救護出勤次數逐年增加，從10年前的6萬件到現在的9.3萬件，救護量成長55％，各種救護資源常有不足，但幸好有社會許多善心人士，如林宗德董事長先生一樣，在消防局的救災救護器材捐輸不遺餘力付出善心，讓消防局能無後顧之憂，發揮力量全力救人。