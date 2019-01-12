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蜥蜴神偽裝！「烤焦甜不辣」爬機車握把　他一握「太粗」秒鬆手...見真相嚇傻

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▲蜥蜴爬到機車握把上，像支「烤焦的甜不辣」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲蜥蜴爬到機車握把上，像支「烤焦的甜不辣」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

機車停放在路旁，常常會引來各種小動物。一名網友一早起床正準備騎車出門上班，突然覺得今天的機車握把比之前粗，他默默地放開手，竟看到一隻「烤焦的蜥蜴」爬在他的握把上，灰黑色的幾乎融入握把的顏色裡，嚇得他趕緊跳開，經過好一番功夫才把蜥蜴弄下車，順利去上班。

這名網友在臉書「爆怨公社」社團中分享他上班前遇到的事，「一早準備騎車催油門，發覺把手比平常粗，於是很冷靜的放開了手，而他也很冷靜的緩緩上來，嚇得叔叔我屁滾尿流失了魂，重點是他壓根不想離開。」

在他分享的照片中，一隻表面灰黑色的蜥蜴牢牢地抓著機車握把，簡直像變色龍一樣融入背景中，若不仔細看，真的很容易忽略他，看到這隻蜥蜴讓原PO傻眼地說，「我覺得他是從烤肉架逃出來的。他根本像支烤焦的甜不辣」。

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，「這真的烤太焦了」、「牠生鏽了...必須維修」、「烤蠑螈～這是上等貨哦」、「感覺是從煙筒管鑽出來的」、「這是一隻烤焦但沒死的攀木蜥蜴」、「這嚴重燙傷了啦，趕緊送醫吧」、「他已經歷經風霜飽受摧殘了，好黑喔」、「比喻太好笑，烤焦的甜不辣」。

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關鍵字：爆怨公社,蜥蜴,機車,甜不辣

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