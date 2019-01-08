真正0月租！他台哥大門號爽用18年「終身有效」　超限量方案...網說不划算

▲網友分享他手上18年的台灣大哥大門號，終身0元！（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣之星近日推出月付0元起的創新資費，引來搶辦熱潮，而本站新聞〈台灣之星「月租終身0元」 網一搶辦崩潰：根本沒有0元〉報導，合約內還是藏有特殊條款，1年不使用要多付300元。就有網友分享他手上一支特殊的台灣大哥大門號，從公元2000年用到現在18年，走過2G到4G歲月，真的終身免月租！

網友7日在Mobile01貼文〈正港終身零月租〉，分享新一期的電信費帳單截圖，他這支0922開頭的台灣大哥大電話號碼，10月4日至11月3日的計費周期間，沒通話、沒上網，月租費本是600元又有全額減免，最後一毛錢都不用繳！

他說，這是2000年申辦的2G門號，當時台哥大透過公司福委推銷，月租資費600元，打電話每秒0.1元，每月減免600元，且是「終身免月租」！隨著時代進步，門號也從2G升上4G，上網1GB收180元，不過多數時間這號碼幾乎都放著沒在用，他只偶而連一下基地台，反正完全不需要付費。

▲網友提供帳單佐證，月租費真的不用錢。（圖／翻攝mobile01）

看了帳單，網友大感驚奇，「連電話都不想打的非常適合」、「這才是真正的0月租」、「有些東西需要門號註冊的時候可以用，反正放著不會咬你」、「比易戶卡（預付卡）好處是不用管啥小循環」、「這超好用的，尤其是平常沒有在打電話的老人家」、「樓主這個是限量案拉，這個概念不一樣啦，根本超棒限量專案！」

不過也有些人認為，除非幾乎不打電話、不上網，不然對一般消費者根本不划算，「半殘門號！電話6元/分，這種費率完全沒競爭性了」、「上網貴、打電話也貴，重點還是特殊方案，不是一般民眾能辦」、「浪費一隻手機裝卡，你在養黃金門號嗎」、「號碼辦下來不就是要用的？1G/180元，1分6元你用得下去？」

▲台灣之星近期推出限時0元月租費。（圖／翻攝自台灣之星粉專）

PO文者後來陸續在留言解釋當時的時空背景，早在2000年時這門號是辦來打的，快20年前1分鐘6元算便宜的，「當時預付卡1分可是要10元」。他說，現在用法是滿雙卡機，上網用台哥大平板吃到飽方案，真有需要打電話就用免月租這支。

此外，不少人回憶2G、3G時代，電信業者提供各種驚奇方案，比現在都更殺，「3G時代也有0月租阿」、「小弟目前也有一門辦下來從沒繳過費的0月租的亞太門號，打電話2元/分」、「0月租我也有啊......3G微量上網升4G後語音照樣0月租，流量要另外買」、「2G升4G前也是中華的基地台門號0月租，回不來了」