屍躺陽台「詭異電話」說死訊…40年白骨套房奪3命　逆轉賣光滿租

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中成功路一間發生過2案3命的凶宅，被仲介沈政興以「淒美愛情故事」包裝、改建後，詢問度大幅提高。如今，本是廢畜的凶宅也煥然一新，一樓正裝潢成店面，2樓以上的房間不是住人就是租滿。

據悉，「白骨套房」擁有1房1廳1衛1陽台的格局，權狀6.96坪，第一起發生的命案為一對情侶因愛情遭到家人反對，這才決定燒炭尋死，讓房仲直言，「有如現代的梁山伯與祝英台啊！」

▲該處8樓陽台發現白骨，家人還接到莫名的電話得知陳存立的死訊。（圖／達志／示意圖）



▲白骨套房目前已售出，整棟大樓也賣光、租滿。（圖／翻攝自591房屋交易）



第二起則是，2007年時的驚人「白骨命案」；台中一名男子陳存立與女友楊美琴及友人謝明郎3人同居，後與楊分手，對方轉而跟謝男交往，但也同住一起。

豈料，謝男因賭債、房租問題，與陳男發生爭執，失手將對方毆死並丟到8樓的陽台，棄屍逃逸。楊女表示，她本想打電話跟陳男的家人說，卻被謝阻止，半年後才掏了200元請遊民打電話給陳妻，讓白骨案件曝光。

▲白骨套房買家簽約。（圖／沈政興授權提供，請勿任意轉載使用，下同）



凶宅大都棘手，沈政興也將此物件卡在手中3年，本來房內被斷水斷電，更有街友躲藏、不明人士種植大麻，導致住戶一個一個搬離，成為治安死角，人人敬而遠之。

但經過他不斷協商，與同棟的屋主改建、討論後，以「淒美愛情故事」包裝行銷，導致詢問率爆增，最終也將「白骨套房」賣給一名新竹科學園區的42歲蔡姓工程師，並以80萬元成交。