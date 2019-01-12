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「不想死太痛苦」老母簽急救抉擇單！女兒一拿手狂抖　網讚爆：快簽吧

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▲▼醫院,急診室,看診,病床（圖／記者徐文彬攝）

▲原PO媽媽很健康，卻替未來安排了計畫。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／綜合報導

「突然能感受到簽放棄急救的家屬手有多抖......。」一名女兒今（12）日突然看見媽媽遞給她一張單子，並要求她也簽了，她仔細一看瞬間狂抖，雖然她平常都說「插管急救很殘忍」，但真的面對此事，她深深害怕了。

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，單子最上頭上寫著「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，接著就是滿滿的告知與勾選部分，還有簽署人與2名見證人欄位；這一張繁瑣的填表，卻富含很深的意義。

女兒在貼文上寫道，老媽還蠻健康的，平常也都有在運動，只是不想以後不幸要受苦，才會拿這一張出來，還要她在「見證人」這欄位上簽下名字。

雖然她平常很嘴常說「插管急救很殘忍什麼的......」，但親眼看見媽媽拿出這張單子給她後，手瞬間全抖了起來；嚇到的她立刻轉移話題說，「媽，妳去問哥哥或妹妹！」卻沒想到聽到媽媽淡定地說，「問過妳妹了，她就丟在桌上不說話......。」孩子們似乎都很怕面對這個話題。

▲▼「不想死太痛苦」老母簽急救抉擇單！女兒一拿手狂抖　網讚爆：簽吧。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這個願意書簽單，讓兒女們很沉重。（圖／翻攝自爆廢公社）

女兒心情超擔憂，但網友紛紛留言推爆出說，「簽吧，我也簽好了」、「我簽放棄急救，但不表示我不孝順，我只是不願我的家人繼續痛苦」、「你母親對你們很好...非必要的搶救很痛苦，就算救回來，老年人也很難有辦法生活自理了」、「簽了這張才是真正愛家人；不簽，說捨不得，其實都是因為愛的是自己」、「既然媽媽願意，你何不支持放手~愛與孝是用在活著的時候，不是用在生命的終點～」。

也有網友分享自己的經驗說，「我簽過...有掙扎」、「我爸媽也自己簽......不急救」、「插管的病人...其實自己也很痛苦，我外公就是這樣...」、「我媽還健康時常跟我提，她不插管不急救......所以那時醫生要家屬做決定時，我們都尊重她的交代」、「簽吧！經歷一場父親插管痛苦的折磨，將近一年的歲月，最後還是走了，我們全家都簽了！」

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲簽下DNR並不是放棄治療。（圖／示意圖／本報資料照）

「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書（DNR）」並非放棄治療，而是保障末期病人的善終權益，當病人被判定是末期，或是不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智，都可以選擇接受或拒絕心肺復甦術（CPR）、延長瀕死過程的維生醫療人工營養及流體餵養的權利。

簽下這意願書不代表醫院不會急救，根據安寧緩和醫療條例》第七條指出，不施行心肺復甦術或維生醫療的話，得先由二位醫師診斷確為末期病人；若是末期病人未簽屬願意書，但意識昏迷或無法表達意願時，得由近親屬出具「不施行心肺復甦術同意書」、「不施行維生醫療同意書」來代替。

《病人自主權利法》(簡稱：《病主法》）在今年2019年1月6日開始施行，只要年滿20歲、心智能力健全者，在進行「預立醫療照護諮商」（ACP）後，就能先行預立醫療決定（AD）。

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▼預立醫療決定書共有五種臨床條件，分別針對「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」等醫療照護意願決定做勾選。（圖／記者洪巧藍攝）

▲簽署預立醫療決定書,病人自主權利法,病主法,善終。（圖／記者洪巧藍攝）

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關鍵字：病主法,病人自主權利法,安寧緩和醫療條例,預立醫療決定,CPR,心肺復甦術,DNR

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