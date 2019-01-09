偷開客人新車！鍍膜店長載妹「過來親一個」　對話流出糗爆...下場淒慘

網搜小組／綜合報導

台南一名駕駛上周牽完新車，便趁車體狀況最好時去鍍膜，但取回後里程數整整多出9公里，於是他檢查行車紀錄器，竟發現愛車被店家拿來載妹，兩人在車上卿卿我我的對話也聽得一清二楚。苦主家人將此事曝光後，店家已道歉退款，而該名店長目前也已經辭職了。

車主姊姊在爆料公社描述事件經過，弟弟上周開心牽了新車，由於預算有限，在同事的推薦下到某間店鍍膜。7日當天，他下午兩點半左右牽去，店家表示大概要4-5小時，預計晚上7點多弄完，結果他晚上牽車時，發現里程數從557公里變成566公里，整整多了9公里。

駕駛當場就詢問施作人員，得到的回覆是，「沒有的，我們不會亂開客人車輛出去的」，所以他也沒多說什麼，但回家後不忘將記憶卡取出，查看下午的行車紀錄。車主姊姊說，「果不其然3點多開著車載著女性友人去上班，還在車內卿卿我我，聲音、行車影像紀錄的清清楚楚，直到晚上6點多才開始洗車？跟我說有鍍膜？」

▲把妹仔的話通通被錄下來了。（圖／翻攝自爆料公社）



當天晚上，店家致電說明私自駕駛車輛的事情，表示只是單純載客人去上班，沒有多去哪裡，一開始沒明說是怕他多想。車主聽完仍怒火難平，直說「第一，私自開著客人的車輛做私人事情，問了還不承認；第二，一間連鎖店品質想必一定有一點程度，沒想到今天是這樣的成果。」

對此，網友們紛紛提供案例及法條參考，也不禁嘲諷道「閉眼睛咧，應該不是害羞，是看不下去又偷開別人車裝少爺了」、「嘴巴過來...」、「過來～親一個，會笑死」、「太噁了吧，什麼嘴巴過來==」。

事件曝光後，店家已經聯絡車主道歉並退款，也有向總公司反應，雖然苦主心裡很氣，但不打算繼續將事情擴大，所以不考慮司法途徑；至於行車紀錄器中，把妹的男主角也已辭職。

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