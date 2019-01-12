清算前朝政策？！　魏明谷為國中小校長槓上王惠美

▲前彰化縣長魏明谷為國中小校長槓上現任彰化縣長王惠美。（圖／翻攝自魏明谷官網）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美上任不到滿月，展現鐵娘子手腕，一校一保全將停聘，如今又因為卡住國中、小校長遴選一事，引發各界反彈。雖然王12日對外說明一切依法行政，尊重遴選委員會，但前任縣長魏明谷11日在官網反擊指出，2014年卓伯源在卸任縣長前14天公告校長遴選結果，他問過教育部，並無不妥因此予以尊重。

▲魏明谷說卓伯源縣長在卸任前14天，103年12月10日，辦理校長遴選，是有前例的。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣換了縣長，維護國中小校園第一道防護網，一校一保全的政策，將因為無編列預算，將停辦。如今又因為國中小校長遴選不算數，讓彰化縣教育體制淪為外人笑柄。

魏明谷昨日在臉書寫下「針對此次校長遴選爭議，本人說明如下：卸任前21天，107年12月4日，辦理校長遴選，卓伯源縣長在卸任前14天，103年12月10日，辦理校長遴選，是有前例的。我尊重校長遴選委員會的遴選結果，也尊重參與遴選的校長，參加遴選的校長權益應得到保障」，引來數千網友的支持。

▲前副縣長林明裕在臉書寫下「王縣長，善良是需要學習的」。（圖／翻攝自林明裕臉書）

魏明谷強調，應該讓教育歸教育，政治歸政治，去年縣府辦理校長遴選作業時，也曾請示過教育部，符合相關規定，王縣長的做法，沒有尊重遴選委員會，沒有尊重參與遴選的校長，這樣是不好的，也不適當的。

▲縣長王惠美說國中小校長重新遴選一事，依法行政。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而彰化縣前副縣長林明裕是教師，也曾擔任彰化縣教育處長，也在臉書寫下「王縣長，善良是需要學習的」。並表示王縣長上任就說前朝遴選結果不算數，除非是遴選過程有違法，不然的話就該按照當初的公告監交，就算要將遴選1年2次改為1年1次，也必須要先修改相關規定辦法，不能說有瑕疵，就凍結已經公告的決定，如此對學校的作業都會受到影響。

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